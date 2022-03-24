區塊鏈與文史結合 老台灣的女性容顏化身NFT寫入元宇宙

元宇宙持續發燒，NFT更是為數位藝術品收藏帶來全新可能，徐宗懋圖文館與MaiCoin合作，推出「薛培德攝影作品數位典藏–老台灣的女性容顏」NFT系列，讓過去的記憶寫進元宇宙的歷史當中，也作為NFT在炒作的浪潮當中回歸藝術價值的動力。

專精歷史影像蒐藏出版與策展，享譽國內外20餘年的徐宗懋圖文館，聯手知名金融科技投資基金源鉑資本與台灣最大的數位資產交易所MaiCoin集團，推出「薛培德攝影作品數位典藏 – 老台灣的女性容顏」NFT系列，獨家透過 MaiCoin集團旗下AMIS帳聯網公司自主研發 Qubic Creator 一站式NFT 發行服務，於2022年3月28日面向全球首次公開發行。

美籍牧師薛培德(Barry Shuttler)於1960年來台灣工作，協助發放救濟品的同時，走遍台灣的山間、海濱，以及偏遠的農村，用相機留下了台灣美麗的山川風光以及閃耀動人的台灣人容顏，包括了婦女、男人、老人和兒童們，生動反映了那刻苦純樸的年代。薛牧師後來轉往其他國家工作，直到在美國終老仙逝。這批珍貴的早年台灣影像亦無緣問世。

徐宗懋圖文館創辦人，知名記者、作家、文史工作者與歷史影像收藏家徐宗懋表示，女性代表了台灣最美的力量，散發著慈愛、包容和毅力的光芒，圍繞在我們人生的路上，陪伴著我們出生、成長，直到終老。

2010年，徐宗懋圖文館在海外發現了這批珍貴台灣影像，立刻盡一切力量購藏，最後確認薛牧師拍攝了約三千張台灣底片，隨後完成了底片小樣、掃描、內容編輯等基本工作，這批麈封半世紀以上無價之寶的台灣文化資財終於回到了台灣的土地上，分享於所有的台灣人。

這批薛培德攝影作品，承蒙中華民國文化部於2017年提供資金進行細部整編與詳細撰述之後，也曾經上網讓民眾欣賞，徐宗懋指出，儘管受到版權法律約束，一般民眾不能任意使用這些作品，但可以自由的觀賞，並從中感受到老台灣生活的一切，回憶起自己以及上一輩所走過路，並因此更珍惜今天所擁有的一切。

2022年，徐宗懋圖文館更進一步將大約500張精選的薛培德作品進行精湛的數位上色工作，並精選其中20幅照片，聯手源鉑資本與AMIS帳聯網路科技公司，推出「老台灣的女性容顏」NFT系列，徐宗懋希望能善用最先進區塊鏈技術，讓這批薛培德攝影精品成為用區塊鏈技術保存與推廣的數位資產，不僅滿足歷史影像的收藏需求，更讓一般民眾也能在感受觀賞頂級作品的心靈滿足之餘，用積極行動與網絡力量，讓歷史影像真正成為社群共有共治共享的人類文明遺產。

強力看好NFT趨勢，同時也是攝影愛好者的MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉表示，MaiCoin集團旗下AMIS帳聯網公司從 2021年開始，透過打造一站式NFT服務Qubic Creator，廣泛地與遊戲、藝術、珠寶、營建、餐飲、零售業的各類優質台灣原創 IP與大專院校深度合作，協助企業進入Ｗeb 3.0、佈局元宇宙。 MaiCoin 集團旗下的公益NFT平台「現代公社」也盼望能藉由本次與徐宗懋圖文館的策略合作，讓更多企業與消費者能透過購買NFT表達對女性議題及文化記憶保存的關懷。

源鉑資本創辦人暨執行長胡一天進一步指出，當企業紛紛透過web3技術佈局元宇宙，虛擬世界與實體世界之間的邊界將被進一步打破，人類感知的前沿亦會隨互聯網技術繼續推進，區塊鏈不僅能讓資產數位化，更能讓情感、「記憶」透過社群網絡資產化。這些成為數位資產的情感記憶，有機會結合人工智能與虛擬實境技術，成為真正令用戶在元宇宙當中流連忘返的行動藝術。老照片是天生的情感記憶載體，又蘊含著豐富的歷史與文化意義，值得堅持企業社會責任的品牌持續投資。