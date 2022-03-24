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國際扶輪3523地區 26日舉辦公益慈善園遊會

經濟日報 / 新聞部編輯中心

全世界最大的公益組織國際扶輪Rotary International3523地區將於3月26日於花博舞蝶館舉辦公益慈善園遊會，彰顯扶輪服務精神的重大貢獻。除了展示服務計畫的成果之外，還加碼舉辦以「擁抱扶輪 Give me Five」為主題的地區嘉年華會、「金職獎」頒獎典禮、趣味拔河比賽、化妝造型大遊行、公益慈善園遊會、世界旗袍秀、House Band 、扶青社員歌舞表演。

總部在芝加哥的國際扶輪Rotary International是全世界最大的公益組織，亦有117年的歷史，在全球200個國家地區有120萬名社員，光在台灣就有34,000多名，人脈網絡擴及各行各業菁英。

新冠病毒疫情肆虐全球，3523地區在地區總監DG Michael曾東茂的帶領下完成九大服務計畫，包括：1. End Polio根除小兒麻痺、2.肝病防治推廣、3.腎臟病防治推廣、4.社區服務：憂鬱症防治醫療講座音樂會、關懷獨居老人寒冬送暖餐會、地區一人一樹愛地球、5.職業服務社員業務推廣平台、6.青少年服務、7.地區國際服務、8.地區反毒推廣、9.地區扶輪公益網。竭盡心力達成我們有一個共同的願景---在我們展望的世界裡面看到人們結合力量、採取行動，在我們自己的社區、全世界各地創造持恆的改變。

曾東茂總監表示，今年特別成立扶輪職業成就委員會舉辦「金職獎」選拔，選出40位在專業領域有優異表現，包括：藉著推廣孫子兵法達成兩岸和平的前空軍副總司令傅慰孤將軍、史上第一位受邀上美國脫口秀的台灣歌手林育羣、推廣雙語課程的教育局諶亦聰專委、引進法國焚化廠技術的達和環保王聖斌總經理、世界TOP 2%資安科學家許建隆博士等。

為了感謝此次投入Covid-19疫情防護最前線的醫師、護士、消防人員與各區公所的人員，曾東茂總監也特別擴大頒發防疫有功人員「金職獎」給19位代表，並由台北市立聯合醫院璩大成總院長代表致詞。

 台北市長柯文哲、副市長黃珊珊明將親自出席與指導。感謝31個主辦社與30個協辦社的慷慨贊助、九大類服務計畫展示負責人的努力呈現成果、各攤位的共襄盛舉，成就地區最大型的活動。地區扶輪服務日暨嘉年華會籌備委員會各委員的無私超我服務，讓扶輪被看見、讓扶輪更偉大。

疫情 腎臟病

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