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智慧城市展高雄場開幕 遠傳聚焦創新應用融合在地需求

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
首屆「高雄智慧城市展」開幕，遠傳以「遠傳大人物　5G新高度」為主軸。(圖:遠傳提供)
首屆「高雄智慧城市展」開幕，遠傳以「遠傳大人物　5G新高度」為主軸。(圖:遠傳提供)

年度科技盛會「2022智慧城市展」台北場進入第三天，首屆「高雄智慧城市展」也在今（24）日盛大開幕。遠傳（4904）以「遠傳大人物　5G新高度」為主軸，在北、高兩地同步參展，在高雄的展出更聚焦創新應用融合在地需求，包括5G智慧旅運、交通低碳解決方案等，加速港都轉型升級。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，「遠傳深耕5G大人物（大數據、人工智慧、物聯網）技術與發展多元場景應用，不僅要協助城市及產業數位轉型，更要邁向永續發展，一同協助台灣面對2050淨零轉型的挑戰。期望藉由加入『高雄5G AIoT國際大聯盟』及參與首次『高雄智慧城市展』，協助高雄市讓更豐富的智慧應用落地，打造幸福宜居城市、建構完整的5G AIoT生態系，並將遠傳投入ESG及能源管理的豐富經驗帶到高雄，加速高雄轉型綠色低碳城市，邁向碳中和願景。」

台灣港務公司攜手遠傳打造多項「5G智慧旅運」創新應用，結合交通部「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」，於高雄港旅運中心導入包含AI查找尋人、道路偵測、車道監控、人流判斷、廣播告警等全方位旅運服務，有效升級旅客安全與營運效率，並藉由交通與觀光大數據服務優化觀光體驗與效益，期盼協助高雄港轉型為科技智慧港。

首度亮相的「智慧觀光新媒體」服務，使用環場4K影像與特效，讓進館的民眾彷彿置身到高雄知名景點，從地面浮升到高空視角，欣賞獨家360度港灣全景，並搭配專業語音介紹導覽，內藏景點的互動彩蛋，提升體驗互動性與趣味性。未來搭郵輪來到高雄港觀光的旅客，也可藉此在靠港的短短時間內遊覽高雄多處知名景點。

另一項展出的「智慧路口」解決方案，目前已經導入在高雄輕軌的凱旋與三多和四維路口，運用5G低延遲特性結合C-V2X車聯網技術，即時傳送路口車況資訊，協助輕軌駕駛預先反應，降低事故發生率。

遠傳與Gogoro合作開發的「交通號誌不斷電系統（UPS）」，在台北展出備受好評，此次也在高雄同步登場。以Gogoro Network智慧電池作為路口號誌燈的電力備援，確保停電時路口號誌不中斷，不僅降低道路安全風險，也避免號誌異常導致車輛怠速帶來的大量碳排，同時亦是智慧電池生命週期的循環應用方案，充分展現透過創新合作實踐循環經濟。

此外，響應政府淨零碳排與運具電動化的發展方向，打造宜居城市，遠傳展出的「智慧建築」解決方案，提供社區微型電網從用電預測、異常告警到設備最佳控制等五大AI智慧能源應用；「智慧充電服務」則整合充電樁佈建、遠端控管、多元支付及24x7營運管理，更支援不同廠牌規格，是商辦及住宅大樓導入充電服務的首選。

在台北展區，一年一度的「全球電信商智慧城市大會」今日登場，遠傳企業暨國際事業群協理梁翔渝應邀出席，以「The Capabilities of 5G Private Network」為題發表演說，分享遠傳5G企業專網導入在智慧城市、智慧交通、遠距醫療、智慧製造等多元垂直場域的應用成果，及電信商在5G演進的過程中所扮演的角色，逐漸由應對（Reactive）到主動（Proactive）再到企業永續（Sustainable）發展的最佳夥伴。

5G 遠傳 智慧城市

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