健和興通吃電動車、綠電 今年營運拚年增雙位數

健和興（3003）今（24）日舉辦法說會，該公司表示，今年仍目標兩位數成長，但毛利率部分因為銅價影響大，比較難估算。

健和興大吃電動車商機，今年也目標綠電、車用均有兩位數的成長。不過針對近期原物料價格大漲，該公司也表示，銅價漲漲跌跌、銅價還沒有很穩定，原物料價格會適時反應予客戶。針對客戶產品會檢視毛利率產品偏低的部分會漲價因應。

對於原物料價格看法方面，由於全球朝電動車方向發展，因此該公司認為，「銅價要欲小不易」。目前該公司在俄羅斯客戶為綠電、車用方面，且金額不大、影響極低，健和興也採預收貨款方式降低風險。

健和興台灣廠產能為65%、大陸為35%，預計將在彰濱廠蓋新廠，目前已取得建造許可，新廠有6000坪，可以放五條充電槍產線，預計2023年上半年完工。

健和興指出，全球連接器規模高達約767億美元，根據Bishop&Associate數據顯示，2020年中國連接器市場規模達252億美元，占全球32.85%的比重。該公司表示，全球電動車銷量2020年約為300萬輛，預估到2030年將達3,100萬輛，成長10倍。且全球充電樁總量(私人+公共)規模方面，2020年為950萬座，預估到2025年將達4500萬至6500萬座，成長5-6倍。

全球正處於能源轉型的關鍵時代，在各國節能減碳的政策推動下，儲能市場需求也遍地開花。健和興未來將在電動車輛與充(換)電系統產業，投入整體性的新產品研發，以及策略性的新客戶開發。在整合產品的上、下游製程，建立一條龍生產模式，降低製造成本。