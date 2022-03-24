快訊

拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝦皮購物啟動第五屆儲備幹部計畫 保證1到2次輪調海外

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

蝦皮購物今（24）日宣布，第五屆「儲備幹部計畫(Global Leaders Program)」即日起正式啟動，以「跨部門海外輪調」、「高階主管直接指導」、「實際參與重大專案決策」等三大特色成為潛力新秀最嚮往的夢幻職缺；針對在學菁英所設計的「暑期實習計畫(Shopee Apprentice Program)」將在4月1日開放報名。

蝦皮購物表示，公司以外商年輕活潑的文化氛圍與完整內部培訓課程，受求職者青睞，蝦皮購物具備國際性、多元性和創意性，成為許多新鮮人求職的首選，在2021年更登上面試趣人氣公司冠軍寶座。

蝦皮購物「儲備幹部計畫(Global Leaders Program)」報名至4月5日，瞄準應屆畢業生與兩年內工作經驗的頂尖人才，量身打造為期兩年的職業發展計畫。去年受到疫情影響，打亂許多人的出國讀書和工作計畫，本屆儲備幹部計畫特別保證1至2次海外輪調的機會，包括新加坡總部、海外新興市場等，透過輪調品類管理、行銷、數據分析、營運管理等部門，藉由海外工作實戰經驗持續拓展人才的國際視野，全面培養專業經理人的經驗值。4/5前上網報名！

蝦皮購物表示，「儲備幹部計畫」競爭激烈，2021年吸引近1,800位優秀求職者報名，如何在高競爭環境中脫穎而出，蝦皮購物人資主管陳琪嬑表示，電商產業變化快速，希望求職者具備解決問題、邏輯思考、專案管理、快速學習四大關鍵特質，獲選參與計畫的菁英，可獲得高階主管親自指導，參與由導師帶領的年度重要專案，並實際參與重大專案決策，培養各領域全方位的技能。」本屆「儲備幹部計畫」也於3月25日為潛力新秀們開設線上工作坊，除了不藏私公開履歷撰寫心法，更邀請到現任儲備幹部、資深人資主管實際指導面試要點，助攻求職者成為萬中選一的電商未來菁英。

蝦皮購物為大二以上、碩士在學生打造「暑期實習計畫(Shopee Apprentice Program)」，為期９週的時間，學生可在部門主管及導師的帶領下，實際發想並執行重要專案，將於4月1日開放申請。

蝦皮購物 求職

延伸閱讀

副總統賴清德沒參加過 綠委力倡啟動「復安專案」驗證

專案泡泡不限採檢地點有疏漏？柯文哲：這次有防守住

雲林進入蒜頭產期傳零星竊案 警護蒜專案增加見警率

新竹警員賣公仔3年多來交易800萬 辯「休假處理」降級

相關新聞

蘇伊士運河將調高過路費 海運價格恐再漲

埃及宣布調漲蘇伊士運河過路費，漲幅最高10%。運輸業者認為，海運運價高漲，不少人想分一杯羹，船公司也有通知運費會上漲，但...

蝦皮購物啟動第五屆儲備幹部計畫 保證1到2次輪調海外

蝦皮購物今（24）日宣布，第五屆「儲備幹部計畫(Global Leaders Program)」即日起正式啟動，以「跨部...

北市四處社會住宅1,589戶聯合招租 3月25日起開放申請

有住宅需求的民眾注意了。台北市信義區廣慈D、E及內湖區行善社會住宅暨大同區斯文里三期都更分回戶等四處社會住宅共1,589...

強攻智慧應用 中華電、遠傳耕耘5G企業商機

智慧城市展進入第3天，中華電、遠傳電信端出應用成果受到關注，中華電至今已協助30多個客戶建構5G專網環境，遠傳打造的多項...

買房登記誰名下？台中：適婚族買房多為「新好男人」

台中市住宅交易價格指數座談會今天登場，地政局長吳存金說，購買者社經屬性資料顯示，台中在地人購屋率為71.6%最多，購屋者...

獨家／首購族福音 財部決議青安房貸利率年底前「凍漲」

財政部今天早上邀集八大公股行庫總經理，針對青安房貸利率做討論，初步共識，從央行升息的3月23日起到今年底止，為期9個月期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。