蝦皮購物啟動第五屆儲備幹部計畫 保證1到2次輪調海外

蝦皮購物今（24）日宣布，第五屆「儲備幹部計畫(Global Leaders Program)」即日起正式啟動，以「跨部門海外輪調」、「高階主管直接指導」、「實際參與重大專案決策」等三大特色成為潛力新秀最嚮往的夢幻職缺；針對在學菁英所設計的「暑期實習計畫(Shopee Apprentice Program)」將在4月1日開放報名。

蝦皮購物表示，公司以外商年輕活潑的文化氛圍與完整內部培訓課程，受求職者青睞，蝦皮購物具備國際性、多元性和創意性，成為許多新鮮人求職的首選，在2021年更登上面試趣人氣公司冠軍寶座。

蝦皮購物「儲備幹部計畫(Global Leaders Program)」報名至4月5日，瞄準應屆畢業生與兩年內工作經驗的頂尖人才，量身打造為期兩年的職業發展計畫。去年受到疫情影響，打亂許多人的出國讀書和工作計畫，本屆儲備幹部計畫特別保證1至2次海外輪調的機會，包括新加坡總部、海外新興市場等，透過輪調品類管理、行銷、數據分析、營運管理等部門，藉由海外工作實戰經驗持續拓展人才的國際視野，全面培養專業經理人的經驗值。4/5前上網報名！

蝦皮購物表示，「儲備幹部計畫」競爭激烈，2021年吸引近1,800位優秀求職者報名，如何在高競爭環境中脫穎而出，蝦皮購物人資主管陳琪嬑表示，電商產業變化快速，希望求職者具備解決問題、邏輯思考、專案管理、快速學習四大關鍵特質，獲選參與計畫的菁英，可獲得高階主管親自指導，參與由導師帶領的年度重要專案，並實際參與重大專案決策，培養各領域全方位的技能。」本屆「儲備幹部計畫」也於3月25日為潛力新秀們開設線上工作坊，除了不藏私公開履歷撰寫心法，更邀請到現任儲備幹部、資深人資主管實際指導面試要點，助攻求職者成為萬中選一的電商未來菁英。

蝦皮購物為大二以上、碩士在學生打造「暑期實習計畫(Shopee Apprentice Program)」，為期９週的時間，學生可在部門主管及導師的帶領下，實際發想並執行重要專案，將於4月1日開放申請。