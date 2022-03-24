北市四處社會住宅1,589戶聯合招租 3月25日起開放申請

有住宅需求的民眾注意了。台北市信義區廣慈D、E及內湖區行善社會住宅暨大同區斯文里三期都更分回戶等四處社會住宅共1,589戶進行聯合招租，訂於今年3月25日至4月13日開放受理民眾申請。

都市發展局指出，聯合招租戶數中，廣慈D社宅有496戶、廣慈E社宅495戶、行善社宅482戶及斯文里三期都更分回戶116戶，分別提供套房型、一房型、二房型及三房型供北市一般市民、在地區里、於大內湖科技園區就學就業者、原住民、低收入戶、其他特殊情形身分戶及未設籍台北市但在台北市就學就業者申租；以其他特殊情形身分戶申請者，採評點制，並由社會局依評定分數排定配租順序；其餘各身分別則採抽籤制。

都發局表示，本次私處社宅及都更分回戶之租金(含管理費)已考量承租者所得狀況、負擔能力及周邊市場行情訂定，並依申請人家庭年所得，提供租金分級補貼。申請資格條件如下(均以申請日當日檢核)：（1）年滿20歲。（2）在本市設有戶籍或未在本市設籍但在本市就學、就業。但以住宅法第4條所訂特殊身分提出申請者須在本市設籍。（3）人口數符合本案社宅各社區房型人口數規定，但申請人申請時其本人或同戶籍配偶持醫院證明或媽媽手冊能證明已懷孕者，胎兒視為一口。（4）家庭成員均無位於台北市、新北市、基隆市或桃園市之自有住宅（5）家庭年收入在50%分位點以下（即167萬元以下）且總額分配於全家人口平均每人每月6萬5,387元以下；另已於戶政事務所完成註記之同性伴侶可視為家庭成員。歡迎符合上述條件之民眾，於申請期間內踴躍提出申請。

都發局進一步指出，為讓民眾更了解廣慈D、E及行善社宅暨斯文里三期都更分回戶社區環境及資訊，可上台北市政府安心樂租網瀏覽簡介。另一部分，廣慈社宅考量週邊都更需求高亟需更新，經住審會同意釋出5%(53戶)作為都更中繼使用。

此外，本次申請採網路或郵寄方式受理，申請時間自今年3月25日上午9時起至4月13日下午5時止。網路申請至台北市政府安心樂租網線上填寫申請書表及上傳相關文件，或將申請書及相關資料掛號郵寄至該局中區辦公室(台北市中山區南京東路3段168號18樓)，如欲索取申請書，請至臺北市政府安心樂租網下載或至該局中區辦公室1樓臨時櫃台索取。

都發局再次提醒，網路申請期間提供線上24小時全天受理，請民眾多多利用。相關招租訊息可電洽台北市政府都市發展局(電話：02-27772186轉0再轉2)及都市發展局網站（https://www.udd.gov.taipei/）查詢。