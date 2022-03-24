買房登記誰名下？台中：適婚族買房多為「新好男人」

台中市住宅交易價格指數座談會今天登場，地政局長吳存金說，購買者社經屬性資料顯示，台中在地人購屋率為71.6%最多，購屋者52.60%為女性，顯示女性財務自主能力反映在買房上，主要年齡層從40多歲下修至30多歲。還有一個有趣的現象，年輕族購屋以男性居多，多為父母買給兒子，過了30歲適婚年齡，很多「新好男人」買房登記在太太名下。

地政局說，市府與逢甲大學2018年起建置住宅交易價格指數，提供民眾更及時及精準的不動產交易資訊。隔年全國首創發布購屋者所有權人社會經濟屬性資料，以及中古屋透天厝指數；因應實價登錄2.0去年7月上路，新增預售屋市場現況分析，避免不當哄抬房價。

吳存金說，實價登錄實施逾9年，台中累積逾42萬筆交易。去年住宅交易2萬2700件，較前年少200件，顯示台中房市交易穩定；交易價從2018年起將29個行政區所區隔出5個分群編製住宅價格指數，提供公開、快速、透明且有用的房市資訊。

吳存金說，逢甲大學研究團隊運用購買者社經屬性資料顯示，台中在地人購買率為71.6%最多，近8成為中部民眾購買，顯示台中為宜居城市，甚至吸引北部民眾購屋置產。

吳存金指出，購屋者52.60%為女性，與去年相比仍女多於男，且女性購屋者比例較去年增加1.89%，顯示女性財務自主能力反映在買房上；購屋者主要年齡層下修至「30至39歲」；另外，年輕族購屋以男性居多，多為父母買給兒子，過了30歲適婚年齡，過半數「新好男人」買房登記在太太名下。