聽新聞
test
0:00 / 0:00
買房登記誰名下？台中：適婚族買房多為「新好男人」
台中市住宅交易價格指數座談會今天登場，地政局長吳存金說，購買者社經屬性資料顯示，台中在地人購屋率為71.6%最多，購屋者52.60%為女性，顯示女性財務自主能力反映在買房上，主要年齡層從40多歲下修至30多歲。還有一個有趣的現象，年輕族購屋以男性居多，多為父母買給兒子，過了30歲適婚年齡，很多「新好男人」買房登記在太太名下。
地政局說，市府與逢甲大學2018年起建置住宅交易價格指數，提供民眾更及時及精準的不動產交易資訊。隔年全國首創發布購屋者所有權人社會經濟屬性資料，以及中古屋透天厝指數；因應實價登錄2.0去年7月上路，新增預售屋市場現況分析，避免不當哄抬房價。
吳存金說，實價登錄實施逾9年，台中累積逾42萬筆交易。去年住宅交易2萬2700件，較前年少200件，顯示台中房市交易穩定；交易價從2018年起將29個行政區所區隔出5個分群編製住宅價格指數，提供公開、快速、透明且有用的房市資訊。
吳存金說，逢甲大學研究團隊運用購買者社經屬性資料顯示，台中在地人購買率為71.6%最多，近8成為中部民眾購買，顯示台中為宜居城市，甚至吸引北部民眾購屋置產。
吳存金指出，購屋者52.60%為女性，與去年相比仍女多於男，且女性購屋者比例較去年增加1.89%，顯示女性財務自主能力反映在買房上；購屋者主要年齡層下修至「30至39歲」；另外，年輕族購屋以男性居多，多為父母買給兒子，過了30歲適婚年齡，過半數「新好男人」買房登記在太太名下。
地政局說，逢甲大學研究團隊應用預售屋資料，檢視台中預售屋市場，運用住宅類建造執照申請數量、預售屋資料等，推估台中市5大熱區為北屯、梧棲、西屯、南屯與太平；另以實價登錄資料分析，3年以內新成屋與預售案交易價差約每坪0.8萬元到9.8萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言