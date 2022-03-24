筋膜槍領導品牌康生健康科技 發表2022新機種及體驗館

國內筋膜槍領導品牌CONCERN康生健康科技，近期發表十餘款2022筋膜槍新機型，今(24)日並宣布座落於台中市七期的旗艦店晉級成為「筋膜槍體驗館」，搶攻疫情降級後的國內旅遊觀光休閒商機，讓民眾一次體驗多樣享受。

隨著銀髮樂活、健身運動群、工作勞累者及3C少動族的紓壓放鬆需求日增，一機在手、自在紓壓的筋膜槍已成為流行夯品。

而國內疫情日漸趨緩，宅在家避疫的民眾也悶了很久，大家期待的國內旅遊蓄勢待發，不管是企業或是家庭，都希望能找到新的休閒旅遊景點，可以帶家人出來走走，也能與久違的親友好好聚個首。

擅長於市場差異化創新經營模式的康生健康科技董事長白如娟，嗅到此一需求，將座落於台中市七期的康生健康體驗館-朝富旗艦館，賦予新的服務功能「筋膜槍體驗館」，讓遊客除了傳統的吃喝玩樂旅遊行程之外，也可以增加「健康按摩體驗」的新行程選擇。

來到CONCERN筋膜槍體驗館，可一次體驗到十多款筋膜槍的功能與舒適感，也能學到正確使用筋膜槍的用法，現場還有超大型的筋模槍模型供大家拍照打卡，為國內旅遊行程提供享受健康的新選擇。

以「CONCERN Your Life。愛，隨時都在」為理念的康生健康科技，看到老年化趨勢，以及民眾對健康與美麗的需求，鎖定親民且時尚的小型按摩器材，成功打造出小型按摩器王國。

目前，康生健康科技銷售通路橫跨直營門市、量販、百貨、超市、超商、電商、宅配等日常生活全通路，如家樂福、楓康超市、台隆手創館、生活工場、7-ELEVEN、萊爾富、康是美、燦坤、全聯福利中心、阿瘦皮鞋、全虹等，也有不少知名企業及品牌採購為企業或品牌贈品。

白如娟說，每個人都很關心家人的健康與舒適，康生大手筆在台灣推出15款以上一機在手、自在紓壓的各式各樣筋膜槍，成為款式最多、通路最多的筋膜槍領導品牌。光是今年母親節購物檔期全台就售出超過10萬支筋膜槍。

除了基本震動按摩功能的筋膜槍外、還有迷你筋膜槍、感壓變速筋膜槍、66段變速的筋膜槍、具熱敷功能的筋膜槍、具冰鎮功能的筋膜槍、口袋筋膜槍、折疊式筋膜槍、全鋁合金殼筋膜槍、電波筋膜槍、具炫彩燈光閃耀的筋膜槍等，自用、送禮兩相宜。

健康及舒福是民眾都想追求的生活，康生也致力於推動社會關懷服務，包含舉辦免費養生講座(舒福健康大列車)、贊助公益團體(伊甸基金會、弘道老人福利基金會不老騎士為愛千里等)、支持運動賽事 (台南台鋼獵鷹職業籃球隊、烤雞馬拉松等)，以及參與生活祈福(大甲媽聯名)。

今天在筋膜槍體驗館發表的同時，也舉辦捐贈營收比例給伊甸基金會的儀式，希望能拋磚引玉，呼籲大家一起來支持公益團體、照顧弱勢族群。