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建通去年由虧轉盈 EPS 1.47元近十年新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

建通（2460）公布2021年財報，合併營業收入43.15億元，年增24.9%，稅後淨利2.4億元，年增672%，每股稅後純益為1.47元，優於前一年的每股淨損0.25元，EPS表現為近十年新高。

2021年毛利率為19.69%，也優於前一年的10.9%。該公司表示，隨著新能源車、電子行業的不斷的創新及蓬勃發展，異型導體銅材材料需求及應用層面更加廣泛。展望2022年，建通集團將朝特殊新型銅材煉製廠設置、異型導體銅材開發出貨加上線束端子、電工端子、機加工高壓連接器端子等高毛利製品產量的增加，並搭配子公司「越南建通電子五金責任有限公司」增加從越南國內採購銅下料，擴大營業項目，為2022年及未來營收成長動能增添生力軍。

建通指出，由於銅下料於越南國內回收售價低廉，而出口亦需課徵22%高額出口稅率，故目前越南建通生產製程所產出的銅下料，皆自行回收熔煉再生利用，具有大幅降低生產成本的優勢，而本次業經平陽工業區管理局核准在案，增加越南國內採購銅下料的擴大營業項目，未來與越南當地銅製程廠商積極配合下，將可大幅增加營業收入、降低進料成本，並強化能源回收再生利用，進而增加循環經濟整體效應。

越南

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