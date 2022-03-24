鰻苗捕撈期延長結束嘉義縣捕獲量創新低 鰻價將上漲

鰻苗捕撈期每年從11月到隔年2月，全台今年鰻苗漁獲量至2月底僅1噸多，漁業署鑑於鰻苗汛期延遲，公告延長捕撈期20天，20日結束，延長捕獲數量仍未大量增加，嘉義區漁會統計，捕獲量共32萬8千尾，較去年73萬尾腰斬一半以以上，每尾65元較去年20元增加3倍，預估今年鰻價將上漲。

漁會說，延長捕撈只增加2萬多尾；漁民表示，去年11月至今捕獲量是最少一次，延長捕撈期無冷氣團寒流，鰻苗順黑潮洋流抵台，到嘉義沿海約11月下旬，捕撈季4個月，高峰期在11月中旬到隔年1月。

漁會推廣部幹事陳宏聰說，鰻苗銳減，疑受氣候變遷、潮流、日本火山浮石漂流大海等影響，每年過年前，漁民靠鰻苗帶來「鰻金」好過年，期待落空，相較前2年平均超過70萬尾，差很大，2017年也延長1個月捕撈期。

縣府漁業科說，今年度鰻苗捕撈欠收，全國捕撈量約1.5噸，較前一年5.7公噸減少。東亞各國鰻苗捕撈量約23公噸，同樣也較前年度58公噸減收許多，鰻苗量少，各國放養入池量相對減少，未來成鰻收成量會減少。

台灣鰻魚以外銷日本為主，前2年受疫情影響，日本消費量大減及運費飆漲影響，鰻魚外銷行情低迷，去年下半年疫情趨緩，池邊價格逐漸回升，預期今年疫情將持續趨緩有助日本需求提升，池邊價格有望持續再漲價。

過去國人吃鰻文化不盛行，近年來國人越來越知道吃鰻魚的好處及美味，已慢慢打開國內消費市場，縣府近2年協助鰻農轉往國內銷售，協助投入電商或市集的行銷，輔導業者開發即食小塊包裝，促進國內鰻魚銷售量，減少對外銷市場依賴。