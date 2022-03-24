台商回流企業都去哪？ 六都投資話題聲量熱度台中奪冠

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受到國際情勢不穩定與疫情改變市場供應鏈生態的影響，近幾年有越來越多台商回流，台灣政府也大力鼓勵台商回台扎根，自108年7月，推動「投資台灣三大方案」加速這一波台商回流熱潮。其中，台中市率先六都最早成立「台商專區」，建立單一窗口提供投資人各項服務，不僅創下六都中投資台灣三大方案的件數第一名，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2020/01/01~2022/03/09），六都投資話題聲量熱度也由台中奪冠，網路聲量共計8,731筆。

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率先成立「台商專區」提供服務！台中成為台商回流六都首選縣市



除了大環境使然，政府自108年7月推動「投資台灣三大方案」，包括歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案，以及中小企業加速投資行動方案。台中市政府在這波台商回流潮中更是扮演關鍵角色，率先成立「台商專區」以單一窗口提供投資人各項諮詢與服務，協助企業解決投資障礙、加速投資落實，使台中在「投資台灣三大方案」中共計完成243家投資，占全國的20.59%，包括車王電子、巨大機械、新虎將機械等企業，都相繼將中國大陸產線拉回台中，或加碼在台中投資，使台中一躍成為台商回流台灣扎根的首選。

重大建設陸續開工帶動經濟！投資人看好未來發展

事實上，自從台中市長盧秀燕上任後，台中各項重大建設案相繼拍板動工，像是台中國際會展中心、綠美圖等，加上捷運綠線帶動軌道經濟，吸引許多投資人的目光，普遍都看好台中未來的發展，成為這波資金回流進駐的關鍵。截至111年3月18日止，台中獲得的總投資金額共1兆400億元，包括經濟部的「投資台灣三大方案」達成全台最多243件，投資金額約2,880億，台中市自己促參的部分也完成25件投資案，金額約170億元，以及民間137件投資案，約7,420億元，整體表現相當亮眼。

防疫期間兼顧經濟發展！商登家數、實收資本額等八項指標全國第一

因應大量台商回流的擴廠需求，台中市政府也提供必要協助，輔導農地工廠合法化，並積極開發各大產業園區，使投資案能持續順利成長。根據經濟部統計，台中市去年第四季的公司登記家數、實收資本額等八項指標全國第一，顯示台中在防疫期間也兼顧經濟好成績，各項指標屢獲佳績，政府施政力、經濟力雙輔雙成，持續吸引越來越多的企業廠商加碼投資台中，創造出更多就業機會，使台中發產前景看好。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年1月1日至2022年3月9日。