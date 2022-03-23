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一日三價卻稱「不二價」 這個預售屋建案遭調查

經濟日報 / 記者葉卉軒程士華／台北即時報導
針對一日三價一事，公平會證實該建案為合康飛揚。情境示意圖。圖／Ingimage
針對一日三價一事，公平會證實該建案為合康飛揚。情境示意圖。圖／Ingimage

立委張其祿今（23）日針對媒體日前報導桃園楊梅區預售案2月底開賣，早上每坪賣24萬，下午變26萬元，隔天又追加為28萬元，一日三價，卻宣稱是「不二價」一事，正式向公平會檢舉此案，希望公平會介入調查，以遏阻類似不當銷售方式。對此，公平會主委李鎂表示，此案已在調查中。公平會並證實，該建案為合康飛揚。

立法院經委會今邀請公平會主委李鎂列席報告業務概況並備質詢，由於國內房價不斷攀升，加上央行跟進美國聯準會（Fed）升息1碼（0.25個百分點），會中多位立委關切房市問題，除立委張其祿檢舉預售案一日三價外，立委孔文吉也問，房市飆高、預售屋炒作、套利哄抬嚴重，尤其預售屋廣告危害國人已經非常久，公平會還會不會有聯合稽查的大動作？

李鎂答詢指出，公平會已針對329檔期啟動調查，畢竟買房是非常慎重的一件事，每個人一生只買1~2次，過去公平會多針對不動產違反公平交易法裁罰案件以資訊不對稱及廣告不實為大宗，若廣告不實，最高可罰到2,500萬元罰鍰。

內政部地政司指出，銷售預售屋者，應於簽訂買賣契約書日起30日內，向地方政府主管機關申報實價登錄資訊，對於「一日三價」的情形，會再瞭解業者是否有按實申報。

地政司表示，實價登錄若有不實，依照《平均地權條例》第81-2條規定，最高可處100萬元罰鍰。

另，李鎂報告時還指出，近年來房地產市況熱絡，預售屋市場亦出現各種營造熱銷現象等新式銷售手法，此種新型態手法除有無不實廣告外，是否有欺罔或顯失公平情事而足以影響交易秩序，也是公平會關注焦點。

除了積極訪查預售屋建案了解新型態銷售手法，從中發掘可能的違法情事，李鎂表示，公平會同時也會透過網路監控計畫，關注不動產廣告，並與內政部等單位合作，共同辦理聯合稽查作業，確保不動產交易秩序。

公平會 廣告不實 預售屋

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