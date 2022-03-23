調查：54%認為「預售禁換約轉售」不影響購買意願

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
永慶房產集團今（23）日發布房市趨勢前瞻報告，圖為永慶房產集團業務總經理葉凌棋。記者朱曼寧／攝影
永慶房產集團今（23）日發布房市趨勢前瞻報告，圖為永慶房產集團業務總經理葉凌棋。記者朱曼寧／攝影

預售屋交易遍地開花，永慶房產集團今（23）日發布房市趨勢前瞻報告指出，預售屋近三年價量逐年遞增，2019年僅3.9萬件，2021年已達9.4萬件，與2020年相比，年增34.9%，總銷金額更於2021年突破1.2兆元、年增49.1%，儘管內政部祭出禁止預售轉約修正草案，仍有54%消費者不會降低購買意願，主因資金壓力小、屋況新，仍舊吸引資金相對緊絀的首購族群，本次修法禁止換約轉售也僅是阻斷短期投機客的管道，對於一般想購買預售屋的自住客完全不受影響。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，在資金潮、低利環境挹注下，加上國內經濟表現優異、出口暢旺等基本面佳的狀況下，讓房市交易增溫，也推升民眾看好房市後市的預期，預售屋交易也受到激勵，交易轉趨熱絡，同時也讓投機炒作死灰復燃，這也是政府近兩年積極打炒房的主因。

去年預售屋達2000件以上的行政區高達7個，相當於每月交易165件以上，熱絡程度由此可見，全台交易熱區以桃園龜山4,701件登上全台交易冠軍，其次則是台中北屯的4,136件位居第二，桃園中壢則以3,738件位居第三。

根據2022第2季網路會員調查顯示，全台認為房價看漲的比例由上季的71%降至62%，較上季減少9個百分點，看漲比例大幅減少，約回到2021年Q4水準。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，在升息壓力增溫、政府持續祭出打炒房政策環境下，讓消費者對房價的預期開始出現變化，雖仍有超過半數消費者認為未來一季房市仍上漲，比例已大幅縮減，看漲比例為連三季成長後首次下降。

展望2022年，葉凌棋指出，全球經濟成長正常化，俄烏衝突目前仍持續中，地緣政治風險高，全球通膨壓力遽增，將加速貨幣緊縮與拉高升息幅度，目前美國聯準會宣布升息1碼，台灣也跟進，當全球資金退潮將讓金融市場有大幅震盪風險，連帶衝擊今年的房市表現，但自住、置產需求仍旺盛，買氣仍穩，預估2022上半年房市交易量在17.6-17.9萬棟左右，與2021年相比成長0.5%至2%之間。

房市 預售屋

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