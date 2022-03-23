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調查：92%台灣中小企業使用臉書 高於亞太平均
臉書（Facebook）母公司Meta今天公布2022年第1季台灣小型企業調查報告，台灣多項數據高於亞太平均，包括92%的台灣中小企業透過臉書平台營運或創造營收。
調查結果顯示，47%使用臉書平台的小型企業有信心在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未結束前，繼續營運至少12個月，這項數據也高於亞太平均值。
2022年第1季小型企業調查報告由Meta於今年1月針對30多個國家與地區、近2萬4000名中小企業領導者進行調查，旨在檢視中小企業營運狀況是否受疫情影響。
根據Meta調查，今年1月全球至少有1/5的中小企業面臨倒閉，數量比2021年7月調查時還多；仍在繼續營業的企業表示，銷售額較去年同期相比已有所上升，這是自2020年5月以來首見改善。
調查指出，受惠於網路發揮極大功用，約80%企業表示近一個月內使用過數位工具，也有1/4的企業表示目前僅透過數位平台繼續營運。
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