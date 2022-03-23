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愛山林砸5.5億元 購三重區五谷王段10筆土地

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影

愛山林建設（2540）今（23）日砸約5.5億元，標下新北市三重區五谷王段310地號等10筆土地，總計面積共約614.89坪，每坪約90萬元，愛山林表示，去年以來，新北市布局主力放在三重、板橋一帶，看好三重未來發展，早已陸續投資購地，此次加碼購置土地，是因為鄰近先前購置的重劃區附近，未來也將持續整合，推出住宅新案，待規劃設計完成再對外說明。

新北市政府地政局辦理三重區五谷王段土地標售，其中五筆住宅區，全由愛山林標下，分別為三重區五谷王段272地號、三重區五谷王段 280地號、三重區五谷王段314地號、三重區五谷王段318地號、三重區五谷王段319地號，土地權利範圍為45分之16、10分之4、45分之4、45分之4、50,000分之2,240。

愛山林董事長祝文宇表示，十分看好新北市三重區未來發展，未來也將持續整合擴大，預計首發將推出「市政官邸」案，該案位於新北市三重區重新路五段、五谷王北街口，鄰近捷運先嗇宮站，正在等待使照中。

愛山林為了拓展營建開發業務，去年9月先在三重開發案投入約9.4億元，11月再加碼投資27.1億元（土地款11.2億元、興建成本15.8億元），陸陸續續皆有大量購地計畫。

展望今年，目前公司手中可續銷代銷建案還有1,066億元，今年預計新增1,134億元新案，總計到今年底公司手中可銷售新案達2,200億元，業績動能無虞。

今年329檔期，愛山林推案量達1,100億元，總銷最大的為三重「都廳大院」第一期350億元及「新竹帝寶」300億元，其他百億級大案有汐止「星野之森」100億元、淡水「森原樹」100億元、基隆「新橫濱」第二期100億元。

重劃區 建案

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