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羽球／「一哥」周天成驚傳確診 暫留英國痊癒後再回台

串連蔦屋資源 挖貝攜手日本集資平台推海外專區

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

全球群眾集資市場持續成長，從科技、設計、影視文化、社會議題到國際援助，集資平台成為跨國間匯集群眾力量與意志的重要管道之一。目前台灣與日本的集資市場也穩定成長，日本知名集資平台GREEN FUNDING的總集資金額去年的年成長高達30％。台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」和旗下集資平台「挖貝WaBay」與日本知名集資平台「GREEN FUNDING」推出第一個海外合作專區 WaBay GREEN FUNDING by TSUTAYA，台灣贊助者將可以搶先接觸日本備受矚目的新穎產品，還能享受跨國贊助的獨家資源。

GREEN FUNDING 是日本 CCC 集團旗下的群眾集資平台，CCC集團在日本擁有約 7,000 萬名會員以及TSUTAYA、蔦屋書店、蔦屋家電、SHARE LOUNGE等上千家實體店鋪，GREEN FUNDING每月訪客流量超過 250 萬人次。貝殼放大於 2020 年與 GREEN FUNDING 簽署《戰略合作夥伴協議》，將日本和台灣品牌推送至對方國家，連結更多好點子與商業機會。

行銷資源方面，除了廣告與媒體曝光，GREEN FUNDING透過 TSUTAYA、蔦屋書店等實體店面，以及「蔦屋家電+」特設區域進展示產品，包含導入先進技術的日用品和食品。顧客可以接觸到全球獨特創新的產品，甚至將意見回饋給創作者、參與到產品開發。

2021 年，貝殼放大和挖貝宣布與臺灣蔦屋股份有限公司在台展開的 TSUTAYA BOOKSTORE 攜手合作，於台灣第一家 SHARE LOUNGE 開設「群眾集資選物」專區，共有 23 個品牌、超過 30 件橫跨科技、設計、文化出版等多元又精彩的商品在此專區展售，為商務人士和創意工作者打造全新的贊助體驗。今年，挖貝集資平台進一步與日本集資平台 GREEN FUNDING 合作推出第一個海外合作專區 WaBay GREEN，預計從 GREEN FUNDING 3,500 個專案中，挑選並引進具潛力的日本產品，讓挖貝的贊助者搶先接觸新穎的日本產品，更享有跨國贊助的獨家特權。

日本 蔦屋書店

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