物流新創Pickupp 提出「物流網絡即服務」概念

本土多家企業與創投投資的物流新創Pickupp皮卡物流科技提出對台灣物流現況觀點，提出「物流網絡即服務」（Network as a Service）概念。Pickupp表示，將透過智慧AI演算、衛星倉佈局以及多方合作的夥伴關係，引入全新物流體驗。

Pickupp自2021年7月進軍台灣，和本地的電商夥伴、物流業者等多方緊密合作，去年獲得台灣的網路家庭集團以及基石創投領投A+輪，國泰、遠東旗下創投跟投；去年底的B輪融資也獲得Reefknot Investments、國泰創投、網路家庭、DRIVE Catalyst（遠東旗下創投）以及太古地產共同參與。

Pickupp聯合創辦人及行政總裁彭子楓表示，觀察後疫情時代物流需求將持續強勁，市場對於物流的需求將只增不減；在台灣的超短鏈配送能力將成致勝關鍵。她表示，本地訂單密度多集中在特定都會區，Pickupp觀察到雙北消費者對於快速到貨的期待越來越高，對於業者來說，是否能夠在年節、情人節或母親節等訂單高峰期間或是配送具時效性的客製化產品時展現短鏈配送能力，將是影響客戶滿意度及業務發展的致勝關鍵之一。

她指出，Pickupp認為有效的透過科技及資源整合，持續強化最後一哩的服務及效率，將會是零售電商業者、實體商家及物流業者的重要課題。在台灣率先提出「物流網絡即服務」（Network as a Service）概念，有效運用閒置空間與資源，幫助各類電商業者在不犧牲利潤的前提下，以季節變化業務需求、產品屬性等提供解決方案、有彈性的物流服務。