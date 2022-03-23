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長聖最新細胞治療項目DC-CIK 獲衛福部核准執行

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

長聖（6712）今（23）日表示，該公司繼3月10日獲衛福部核准，成為首家通過Gamma Delta-T（GDT）細胞治療第四期八大實體癌的單位後，日前與中國醫藥大學附設醫院合作申請，以樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞（DC-CIK）治療第一期至三期肺癌、經標準治療無效的患者，這項技術再度獲衛福部核准執行。

長聖表示，公司為國內第一家可執行DC-CIK第一期至三期實體癌公司，而GDT為不需要取腫瘤組織，只須採取病患自身周邊血液進行細胞體外培養後，再由靜脈輸注回輸到病患身上，此兩項業務核准將帶動公司業績成長。

長聖為細胞製備場所，負責各醫療機構細胞之處理、培養及儲存，在細胞委託製造已完整布局，在台灣北部、中部、南部與東部等全台四個區域的22家醫院簽訂合作意向書、與委託製造合約提供細胞療法，目前已開始收治病患的醫院達14家，在衛福部核定95件免疫癌症細胞治療中，長聖占有36件（占所有核定項目的38%）、病患已收治394位病患。法人預估長聖業績今年會比去年好，並有望逐季成長的趨勢。

長聖表示，該公司提供最多元細胞治療，包含樹突細胞疫苗(DC)、DC-CIK、細胞因子誘導殺手細胞（CIK）、GDT細胞、與骨髓間質幹細胞（BMSC）予醫師與病患選擇。

對比近年使用免疫藥物治療的患者、疾病控制率僅約三成，長聖的DC腫瘤控制率達到70%，DC-CIK也達70%。由於目前特管辦法核准的細胞項目皆為自體免疫細胞，中國附醫的醫療團隊建議，若癌症患者欲進行細胞治療，越早開始越好。這是因為腫瘤細胞較少，自身免疫力較佳，細胞免疫功能較好狀態下，細胞治療成效會更佳。

衛福部 癌症

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