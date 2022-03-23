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東元推國內首輛電動貨卡年底前上路 今年營運看成長

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

東元（1504）今（23）日下午舉行法人說明會，總經理連昭志指出，今年東元三大事業群，包括智慧生活、機電事業群及智慧能源將呈現全面成長，全年毛利率將持續較去年提升，且今年底前，東元將推出的3.49噸貨卡將上路，目前也已開始布局印度市場，董事長邱純枝表示，東元今年營運成長可期。

對於今年的營運表現，連昭志表示三大事業群都相當正面，其中，機電事業到目前為止，第一季的預算達成率已逾100%，該事業群的營運年成長11%。雖然去年以來受到上游原物料及海運高漲影響毛利率，不過，公司透過調整製程及設計，仍持續維持毛利率上升，連昭志表示，東元今年全年平均毛利率也可望優於去年表現。

連昭志也指出，三大事業群以去年的營收比重來看，機電系統佔比51.1%，智慧生活26.6%，智慧能源13.4%，其它則為8.9%。而今年第一季的營運表現中，以智慧生活營收成長力道最強，估年成長約25%至29%，其次則是機電事業群年成長約18%至22%，智慧能源年成長約12%至16%，整體首季毛利率約22%26%。

此外，在市場相關注的電動車領域，連昭志表示，電動物流車部分，國內市場正進行整車測試，主要運用於物流運輸的電動貨車，預計第三季通過ARTC測試、第四季交車，年底前正式上路，將是國內第一輛上路的3.49噸電動貨卡。

東元去年營收為525.57億元，創7年新高，年增14.7%，毛利率為22.3%，年減0.4個百分點，全年稅後純益50.13億元，年成長42.8%，每股稅後純益2.38元，創歷史新高，董事會並決議配發1.35元現金股利。

毛利率 東元 營收

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