中鋼通過ISO 27001資訊安全管理系統國際驗證

中鋼(2002)為強化資訊安全防護能力，自前(2020)年12月成立資訊安全委員會起，全力推動ISO27001資訊安全認證工作，並經ISO國際驗證機構英國標準協會(BSI)台灣分公司稽核通過ISO/IEC 27001:2013資訊安全管理系統（Information Security Management System,ISMS）國際驗證， 近日完成視訊授證儀式，由執行副總黃建智代表接受BSI台灣分公司企業服務部協理張嘉倫授予證書。

ISO 27001 是目前國際上使用最廣泛且最完整的資訊安全管理系統標準，主要協助企業檢驗及降低企業組織內外部的資訊風險與危害，提升資訊安全防護力。中鋼為確保公司業務資訊之機密性、完整性及可用性，前年12月成立資訊安全委員會，並由執行副總經理擔任資安長，不僅定期召開資訊安全委員會，同時亦全力推動ISO 27001資訊安全驗證。黃建智表示，在準備認證工作的過程中，各個參與的同仁不斷自我要求，持續優化現有資安制度，也積極辧理資安教育訓練及宣導，能夠通過驗證，顯示中鋼公司於資訊安全管理制度的建置與實際作為，獲得BSI高度肯定，符合國際資訊安全標準。

中鋼為厚植下一個50年的永續競爭力，正加速推動智能創新及數位轉型工作，以及強化智慧財產權的管理，不僅前年開始導入台灣智慧財產管理制度(TIPS)，去(2021)年也通過TIPS實體驗證審查，今(2022)年更強化營業秘密盤點及管理，針對攸關競爭優勢、永續經營或其他具經濟價值的相關資訊加強保密及防護措施，也藉由ISO 27001驗證的推動，提升企業安全及穩固永續經營競爭力。

展望未來，中鋼將以高標準來精進公司網路資通系統架構，同時要求公司同仁以嚴謹的工作態度落實資訊安全管理規範，並透過資訊資產與風險評鑑、監控營運衝擊分析與營運持續演練等機制建構完整的資安防護力，資安意識及觀念融入成為公司企業文化的一部份，朝建構零信任網路架構的目標持續前進。