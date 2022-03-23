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長榮國際擬配息27.5元 4月初第一次董事會將選出新董座

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

長榮國際昨（22）日召開董事會，去年獲利達28.83億元，每股配發現金股利27.5元。長榮國際日前召開臨時股東會，隨著董事席次的異動，近期將必須第一屆董事會，將會選出新任董事長，市場傳出有可能會推選鄭深池擔任董事長。

長榮國際跟經營權最有關係的董事會，最快將於4月6日前召開，現任的董事長將會異動，如果第一高票沒有召開，就由其餘的董事來召開，市場傳出如果由弟弟派招開的時間會在4月8日。

長榮國際日前舉行股東臨時會，長榮國際經營權變天，這次共選出5董2監，大哥張國華的代表人則為，自然人張國華，也是本屆最高票董事、詠股份有限公司柯麗卿、御股份有限公司葉佳全。

張國明、張國政為主的股東當拿下多數席次，弟弟拿下的席次及代表人分別為，凱明投資代表人鄭深池、聖世投資張明煜、祥陽慈善基金會張聖皓、監察人代表李寬量。長榮國際4月勢必要召開新任董事會，市場傳出弟弟派可望推選凱明投資代表人鄭深池擔任董事長。

長榮 股東臨時會

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