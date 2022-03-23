預售屋一日三價、民生物價驚驚漲 公平會：已立案調查

物價高漲，再加上央行跟進美國聯準會（Fed）升息1碼（0.25個百分點），立委關切公平會對於穩定房市、物價的相關作為。公平會主委李鎂表示，房市部分關注預售屋市場營造熱銷現象；針對物價方面，則已立案調查飼料玉米、泡麵、鋼筋、麵粉及工業用紙等有無聯合漲價情形。

立法院經委會今（23）日邀請公平會主委李鎂列席報告業務概況並備質詢，會中多位立委相當關切房市、物價問題。立委孔文吉問，房市飆高、預售屋炒作、套利哄抬嚴重，尤其預售屋廣告危害國人已經非常久，公平會還會不會有聯合稽查的大動作？立委張其祿則針對媒體日前報導桃園楊梅區某預售案2月底開賣，早上每坪賣24萬，下午變26萬元，隔天又追加為28萬元，一日三價，卻宣稱是「不二價」一事，正式向公平會檢舉此案，希望公平會介入調查，以遏阻類似不當銷售方式。另還有多位立委關切外界關注的物價議題，公平會穩定物價是否也有具體作為？

李鎂表示，物價上漲原因非常多，公平會去年已對麵粉、泡麵立案調查，了解漲價原因有無聯合行為，目前還在調查當中，有些滾動事實需要持續了解。穩定物價，聯合哄抬是零容忍，這是公平會的態度。

關於房市，李鎂答詢指出，建商推案若促銷行為會引消費者錯誤認知，有廣告不實狀況，就涉違法，而委員檢舉的桃園楊梅區預售案，公平會已在調查中，同時公平會也已針對329檔期啟動調查，李鎂強調，買房是非常慎重的一件事，每個人一生多只買1、2次，過去公平會多針對不動產違反公平交易法裁罰案件已資訊不對稱及廣告不實為大宗，若廣告不實，最高罰到2,500萬元罰鍰。

另，公平會報告還指出，近年來房地產市況熱絡，預售屋市場亦出現各種營造熱銷現象等新式銷售手法，此種新型態手法除有無不實廣告外，是否有欺罔或顯失公平情事而足以影響交易秩序，也是公平會關注焦點。

除了積極訪查預售屋建案了解新型態銷售手法，從中發掘可能的違法情事，公平會報告並指出，同時也會透過網路監控計畫，關注不動產廣告，並與內政部等單位合作，共同辦理聯合稽查作業，確保不動產交易秩序。