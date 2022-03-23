預售屋一日三價卻稱「不二價」公平會立案調查

媒體日前報導桃園楊梅區某預售案二月底開賣，早上每坪賣24萬，下午變26萬元，隔天又追加為28萬元，一日三價，卻宣稱是「不二價」，立委張其祿今天在立院經濟委員會正式提出檢舉，要求公平會調查。公平會主委李鎂表示，公平會已立案調查。她說，公平會也會針對329房市檔期是否有資訊不對等、廣告不實等情事加強監控，若有不法也會主動啟動調查。

一名消費者近日在《靠北建商2.0》投訴，指出楊梅區某預售案，代銷說全部不二價，但上月26日早上開賣、一坪24萬，下午就來到26萬，隔天單價又再度調到28萬元。媒體報導知情人士指說案因為開賣後湧入買家，因此不斷調高價格。立委張其祿今天在立院經濟委員會表示，他正式向公平會檢舉此案，希望公平會介入調查，以遏阻類似不當銷售方式。

李鎂表示，建商推案若促銷行為會引消費者錯誤認知，有廣告不實狀況，就涉違法，此案公平會已在調查中。

張其祿再問，不只桃園，新竹、台南也有很多建案製造排隊銷售假象，公平會也應該出手制止類似哄抬價格不實廣告，甚至要採連續罰。

李鎂回答，公平會對不動產各種廣告不實狀況，無論是實體還是在網路，甚至在591廣告，都會加強查處，並主動調查，若是連續違法也會加重處罰。

立委孔文吉表示，329房市檔期有許多新推案，目前房價已經炒高到年輕人買不起房，希望公平會要與內政部加強聯合查處329檔期推案。

李鎂表示，與內政部一直有聯合稽查，公平會也有自己的監控計畫，也會針對3/29建商廣告監控，甚至到現場了解，若有廣告不實，都會啟動調查；公平會在意的是資訊對等，如果資訊致雙方處於地位不對，顯失公平，都會是公平會重要查處重點，最高可以處罰2500萬元。