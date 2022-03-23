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信心超強！升息啟動 這都看漲房價仍增加、七都唯一
根據永慶房屋調查，全台認為房價看漲的比例由71%降至62%，較上季減少9個百分點，看漲比例大幅減少，回到2021Q4水準。
永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，升息壓力增溫、政府持續祭出打炒房政策，讓消費者對房價的預期開始出現變化，雖仍有超過半數消費者認為未來一季房市仍上漲，但比例已大幅縮減，看漲比例為連三季成長後首次下降。
觀察七大都會區對未來一季房價的看法，陳賜傑說明，七都中有六都較上季下降，其中，台北、桃園、高雄已減逾10個百分點，看漲比例下滑最多，唯獨台南持續看漲，看漲比例自70%小幅增加至74%。
調查也針對消費者想購屋的地區做房價看法的調查，全台有75%消費者認為過去一年房價已上漲5%以上，其中，甚至有31%消費者認為上漲10%以上。
觀察七大都會區對過去一年想購屋區域的房價看法，新竹、台中、台南認為上漲10%以上占比逾三成，高雄甚至高達44%，顯示高雄消費者對於房價漲幅最有感。
針對央行升息，調查顯示，86%消費者對於升息壓力的承受度在3碼內。
陳賜傑表示，隨著通膨升溫、聯準會轉鷹的狀況下，全球升息循環已啟動，美國聯準會甚至還表示今年將再升6次，而台灣目前已升息1碼，對於有購屋需求的消費者而言，每月增加的房貸負擔還在可接受範圍。
但升息1碼後若仍然無法抑制通膨，升息恐怕會是持續性的進行，那麼，在房價高漲、房貸負擔持續增加的狀況下，升息超過3碼，消費者購屋意願的確可能會受到衝擊。
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