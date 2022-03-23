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全聯林敏雄：我都有看「靠北全聯」 員工還是很喜歡我

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
全聯董事長林敏雄與總經理蔡篤昌。記者嚴雅芳／攝影
全聯董事長林敏雄與總經理蔡篤昌。記者嚴雅芳／攝影

全聯董事長林敏雄今（23）日出席與農委會一同舉辦的「好釋交棒鳳梨旺旺」記者會，他提到，全聯併大潤發案目前公平會還在審，已經補件四次，希望可以盡快過關。至於近期沸沸揚揚的台灣家樂福出售案，負責家樂福出售的摩根士丹利先前曾找過全聯，不過，林敏雄說，對方沒有再找全聯接觸，「家樂福的進度我都是看到媒體寫，最後花落誰家不清楚。」

零售業近期頻加薪引發市場話題，林敏雄表示，全聯一直很重視員工福利，所以過去兩年發放防疫慰勞金四次，每次都是半個月，主要體恤疫情期間，員工辛苦，「我發一次獎金，就增加3億的人事成本支出，發四次就是12億元。」

他提到，人力市場缺工很嚴重，以公共工程為例，沒有追加預算，根本找不到人，甚至連來標的人都找不到。

話鋒一轉，林敏雄笑言，全聯員工對我還不錯，「我都有看靠北全聯，雖然有不少抱怨，但我到各門店，都還是很喜歡過來跟我照相，還有認同感。」媒體好奇林敏雄也看「靠北全聯」的社群網站，他笑言「參考參考，不要把我照片拿去射飛鏢就好。」

全聯今年在物流布局上也會有不少成果，包括冷鏈年底全部會建置完成，瑞芳的物流共和國3月就好了，高雄岡山則會比較慢一點，但北、中、南今年都會陸續完成，整體物流投資預計會投入兩百億。

全聯 林敏雄 家樂福

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