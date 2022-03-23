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若統一吃下家樂福如何區隔？林敏雄：全聯都是做自己
全聯董事長林敏雄今（23）日出席推廣台灣鳳梨記者會，被問到是否聽說統一要買下家樂福，他僅表示，也是看新聞才知道。假設未來統一真買下，大潤發如何與之區隔，他說，全聯一直以來都是做自己，不會怕同業做什麼。
昨（22）日外電報導，台灣家樂福將於數周內賣給統一，引發討論，林敏雄說，他自己也是看新聞，才知道統一跟家樂福的事。
他也被問到，假設統一真買下家樂福，全聯的量販店大潤發，如何與之區隔？林敏雄說，市場一定會出現競爭，但全聯一直以來都是做自己，照自己想法經營，只要對消費者有利的事就做，不會怕對手做什麼。
由於家樂福去年傳出出售，曾找上林敏雄，但後來林敏雄買下大潤發後，他說家樂福就沒再找過他。
至於大潤發未來展店計畫，他說，要看房東有沒有位置可以租給他們，目前店數沒有詳細規劃。
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