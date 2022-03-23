快訊

直播／本土+2、無病歿 境外移入95例自越南入境最多

和平院區護理師染疫延燒 讀國中小孩確診、校方急快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

若統一吃下家樂福如何區隔？林敏雄：全聯都是做自己

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導

全聯董事長林敏雄今（23）日出席推廣台灣鳳梨記者會，被問到是否聽說統一要買下家樂福，他僅表示，也是看新聞才知道。假設未來統一真買下，大潤發如何與之區隔，他說，全聯一直以來都是做自己，不會怕同業做什麼。

昨（22）日外電報導，台灣家樂福將於數周內賣給統一，引發討論，林敏雄說，他自己也是看新聞，才知道統一跟家樂福的事。

他也被問到，假設統一真買下家樂福，全聯的量販店大潤發，如何與之區隔？林敏雄說，市場一定會出現競爭，但全聯一直以來都是做自己，照自己想法經營，只要對消費者有利的事就做，不會怕對手做什麼。

由於家樂福去年傳出出售，曾找上林敏雄，但後來林敏雄買下大潤發後，他說家樂福就沒再找過他。

至於大潤發未來展店計畫，他說，要看房東有沒有位置可以租給他們，目前店數沒有詳細規劃。

家樂福 林敏雄 全聯

延伸閱讀

全聯林敏雄給兒子林弘斌目標 PX Pay要做到支付第一大

農民反映家樂福救災水造成農損魚死 環保局：水質正常

行動力挺農民 買金鑽鳳梨送鳳梨釋迦冰棒

桃議會國民黨團看家樂福狀況 消防局要求業主清除殘物

相關新聞

哥哥派奇襲發動長榮鋼鐵提早改選 殷琪是輸贏關鍵

長榮集團控股公司長榮國際日前變天，由大房二子張國明、三子張國政及二房張國煒母親等泛弟弟派聯盟奪得4席過半席次，贏了哥哥派...

「賣千元餐 真正進口袋不到50元」雲端廚房風光開幕半年收攤 獨家揭密背後秘辛

由前foodpanda台灣執行長周禎洋領軍，結合美食廣場及雲端廚房的3 SQUARE，營運才半年多，就因為財務危機結束營業。在迎來解封後，雲端廚房在台灣還有未來嗎？

Ella新鄰居 文華東方董座2.35億買內湖豪宅

內湖豪宅交易燒滾滾，實價揭露，水岸豪宅「碧湖畔」23樓戶今年1月以2.35億元交易，每坪141.6萬元，單價略高於藝人E...

若統一吃下家樂福如何區隔？林敏雄：全聯都是做自己

全聯董事長林敏雄今（23）日出席推廣台灣鳳梨記者會，被問到是否聽說統一要買下家樂福，他僅表示，也是看新聞才知道。假設未來...

台泥獲部落諮商票決同意 可續在花蓮和平採礦

台灣水泥今天表示，台泥17日、22日分別在花蓮縣秀林鄉和平村的吾谷子部落、克尼布部落召開部落諮商同意票決會議，獲村民同意...

基龍米克斯打造核酸合成廠 突破佐劑買不到困境

新冠疫情凸顯出疫苗國產化重要性，基龍米克斯生技表示，核酸合成廠已經完工，預計10月取得ISO認證後，第4季正式生產，未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。