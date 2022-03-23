哥哥派奇襲發動長榮鋼鐵提早改選 殷琪是輸贏關鍵

長榮集團控股公司長榮國際日前變天，由大房二子張國明、三子張國政及二房張國煒母親等泛弟弟派聯盟奪得4席過半席次，贏了哥哥派大房長子張國華。但新一回合角力已開始，就在張國華上周四接受媒體專訪，向弟弟們溫情喊話「好好來談」之際，本周一（21日），長榮鋼鐵卻默默公告將提前約半年、在6月的股東常會全面改選董事；由於此役勝敗，攸關明年長榮航空的經營權之爭，目前兄弟兩派都在拉攏大股東、欣陸投控董事長殷琪支持，其態度至為關鍵。

長榮鋼鐵本周一公告「董事會決議召開111年股東常會」在6月10日召開，內容除時間、地點、承認與討論事項外，竟也出現「選舉事項：改選7席董事（含3席獨立董事）案」，且隨即自3月22日至31日受理股東提案暨董事候選人提名。

擅長處理經營權之爭的律師說，長榮鋼原本在今年11月改選董事，哥哥派將其提前，目的在於壓縮對手的準備時間，弟弟派若晚點看到，還有可能錯過提名；而長榮鋼這一役，則攸關長榮航空經營權，因根據年報，長榮航空持股長榮鋼鐵約9%，哥哥派趁長榮航還沒被弟弟派拿下之前，先將股權提早拿來用。

根據年報，長榮國際目前持有長榮鋼鐵21.69%，大房三兄弟每人各持有長榮鋼5.95%。弟弟派的張國明、張國政可掌握股權約33.59%，而哥哥派在失去長榮國際後，可掌握的股權約21%，但殷琪所屬的大陸工程、台橡、維達等公司，也持有12%。「若殷琪支持哥哥派，雙方旗鼓相當、差距不大，都在33%上下，很有得拚！」市場人士說。

律師分析，由於長榮鋼鐵又是長榮航空的第四大股東，哪一派拿下長榮鋼鐵，在明年長榮航空改選中，可掌握的股權就會增加，勝算也會提高；哥哥派在長榮航股權較弱，若能拿下長榮鋼鐵，更有一搏的機會。

「哥哥派一邊喊話，卻一邊發動攻勢，重頭戲當然還是在明年改選的海運與航空，雙方都需要較長的備戰期。」業界人士說，雙方一戰接一戰，兄弟如果能坐下來談，也不用搞得那麼辛苦。