內湖豪宅熱！ELLA才入手 文華東方業主砸2.3億買碧湖畔

內湖豪宅交易燒滾滾！實價揭露水岸豪宅「碧湖畔」又見新鄰居，23樓戶今年1月以總價2.35億元成交，每坪141.6萬元，單價略高於藝人Ella（陳嘉樺）去年底以2.31億，每坪140萬元買下的24樓，經查謄本，買家是法人順吉成有限公司，其負責人為台北文華東方酒店業主、開泰豐國際董事長林命群。

另，內湖豪宅「文心AIT」今年1月也傳交易，買家豐旭投資以總價1.02億元，無貸款買入8樓戶，每坪89.7萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，豪宅買家多半有地域性，習慣在熟悉的區域換屋，而內湖受惠於內科園區，以及電視台群聚優勢，因此近年吸引不少藝人或企業主目光，甚至打破原本居住的地域性，跨區購買，尤其指標性的豪宅最能引發富豪收購慾望，例如「碧湖畔」、「樸山水澗」鄰碧湖環境清幽，享水岸景觀視野，目前也是內湖單價前兩名的豪宅；位於City link 商圈的「文心AIT」，近美國AIT，維安規格高，頗吸引注重隱私和安全的特殊買盤。

雖然去年政府頻頻祭出信用管制抑制房價，不過今年初，內湖三大豪宅仍不寂寞，除了內湖豪宅王「碧湖畔」，還有「文心AIT」和「長虹天璽」都出現交易。張旭嵐表示，「碧湖畔」水岸景觀，對內湖區的豪客來說相當具有指標性，最高單價為2014年12樓的162萬元，登上實登以來內湖最高單價豪宅交易，而2021年成交單價落在130~141萬元之間，今年新鄰居以141.6萬的價格入手，和一年多前23樓隔壁戶交易140萬，價格差異不大，顯示近年行情穩健。

台灣房屋明湖特許加盟店店東蔡凱倫表示，「長虹天璽」物業管理比照帝寶，品質優良，隱私性高，且從大門到建築有60米的迎賓大道，中庭擁有生態池，公設還有Lounge Bar、頂樓星空會館、戶外游泳池等，是西湖一帶非常頂級的豪宅規劃，吸引不少企業主、台商、名人等入住。

第一建經研究中心副理張菱育表示，近年央行積極加強選擇性信用管制，目前豪宅不論是自然人還是法人貸款，都只能貸款4成且無寬限期，而豪宅的貸款利率多年來都維持在1.72%起，仍屬低利率水準，不過近期央行升息一碼，對豪宅的貸款利率地板價可能提高至1.97%。