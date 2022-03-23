北市企業去年沒給「勞工三寶」 共罰57件450萬元

雇主須當心！現行《勞動基準法》規範，雇主必須置備勞工名卡、工資清冊以及出勤紀錄等資料，並且須保存五年，此三項俗稱「勞工三寶」。北市勞動局長陳信瑜指出，北市2021年度共處罰57件，罰鍰金額達450萬元，呼籲雇主務必嚴加留意，以免受罰。

北市勞動局統計，2021年度雇主未置備勞工名卡、工資清冊及出勤紀錄的違法案件，合計處罰57件，罰鍰金額達450萬元，尤以未置備勞工出勤紀錄的違法就占48件，此情形最為嚴重。

針對「勞工名卡」，陳信瑜說明，雇主應登記勞工的姓名、性別、出生年月日、本籍、教育程度、住址、身分證統一號碼、到職年月日、工資、勞工保險投保日期、獎懲、傷病等勞工基本資訊，且應保管至勞工離職後五年，否則，將面臨2萬至100萬元罰緩。

陳信瑜說，雇主需每月置備「工資清冊」，將發放工資、工資各項目計算方式明細、工資總額等事項記入，也應保存五年，未依法置備者，亦將面臨2萬至100萬元罰緩。

至於每月的「出勤紀錄」，陳信瑜指出，是為記載勞工實際出勤工作時間，雇主應置備勞工每月出勤紀錄，也應保存五年，如違反此項規定，則將受罰9萬至45萬元。

陳信瑜提醒，中小企業老闆常不清楚《勞動基準法》規定，忽略置備「勞工三寶」，除需遭受高額罰鍰外，且容易發生勞資爭議，實得不償失。

北市勞動局設有相關專區，提供「勞工名卡」、「工資清冊」以及「出勤紀錄」等格式範本，有需要的企業朋友可至勞動局網站(https://bola.gov.taipei ) / 「業務服務」/「勞動服務」/「勞動條件」/「勞動基準法置備文件(勞工名卡、工資清冊、出勤紀錄)範本」下載參考。

勞動局補充，如勞資朋友有勞動條件的相關問題，歡迎隨時撥打 (電話：1999分機7015~7018、3325、3327、3349)，另提醒民眾日後遇到相關勞動權益問題，也可利用北市「HELLO TAIPEI單一陳情系統」線上反映問題或諮詢，方便又快速。