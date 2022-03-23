晚買代價大 竹縣大樓加車位3年多457萬、超越新北

房仲統計實價資料指出，過去三年，六都及新竹縣住宅大樓加車位產品，價格均走揚，增加最多的就是新竹縣，從1043萬元增加1500萬元，三年時間房價大增457萬元，相當於一般家庭5年可支配所得的金額。

特別的是，去年第三季開始新竹縣的住宅大樓加車位產品，實價的總價中位數已經連續兩季超越新北市，也是統計以來首度。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，新竹縣大樓社區多在竹北市，新竹縣已經連續兩季的住宅大樓中位價超越新北市，反映過去一段時間竹北房價漲勢又快又猛，但新北市的單價仍略為領先新竹縣。

主要是因為新北市的範圍較廣，房價也橫跨2字頭到8字頭，新竹縣住宅大樓區域分布較密集，且房價水準落差較小與面積相對較大，因此雖然總價中位數超越新北市，但平均的房價水準可能還是比不上新北市第一圈的精華區段。

實價登錄資料顯示，過去三年住宅大樓加車位的中位數，總價增加最多的分別是新竹縣增加457萬元，台中市增加307萬元，桃園市增加209.5萬元，台南市增加200萬元，高雄市增加150萬元，六都住宅大樓加車位的中位價都超過800萬元，且普遍都創下新高價。

曾敬德指出，雖然通膨壓力逐漸增加，不過房價的漲勢比通膨更可怕，3年期間持有資產者房價上揚，現在才要購屋的購屋人則壓力較3年前增加許多。