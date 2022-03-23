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缺「勞工三寶」？北市勞動局：雇主缺一項最高可罰百萬
勞基法規定，雇主必須置備勞工名卡、工資清冊以及出勤紀錄等資料，並且須保存5年，這3項俗稱「勞工三寶」，雇主未置備會受罰；北市勞動局統計，去年共處罰57件，罰鍰金額達450萬元，呼籲雇主務留意，以免受罰。
北市勞動局統計，110年度雇主未置備「勞工三寶」，合計處罰57件，其中以未置備勞工出勤紀錄的違法就占48件，最為嚴重。
針對「勞工名卡」，北市勞動局長陳信瑜說，雇主應登記勞工的姓名、性別、出生年月日、本籍、教育程度、住址、身分證統一號碼、到職年月日、工資、勞工保險投保日期、獎懲、傷病等勞工基本資訊，且應保管至勞工離職後5年，否則，將面臨2萬至100萬元罰款。
陳信瑜說，雇主需每月置備「工資清冊」，將發放工資、工資各項目計算方式明細、工資總額等事項記入，也應保存5年，未依法置備者，亦將面臨2萬至100萬元罰款。
至於每月的「出勤紀錄」，是為記載勞工實際出勤工作時間，雇主應置備勞工每月出勤紀錄，也應保存5年，如違反此項規定，則將受罰9萬至45萬元。
北市勞動局表示，北市府勞動局網站設有相關專區，提供「勞工名卡」、「工資清冊」以及「出勤紀錄」等格式範本，有需要的企業朋友可至勞動局網站(https://bola.gov.taipei ) / 「業務服務」/「勞動服務」/「勞動條件」/「勞動基準法置備文件（勞工名卡、工資清冊、出勤紀錄）範本」下載參考。
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