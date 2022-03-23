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TOYOTA TOWN ACE狠掃國內輕型商用車市場 市占率衝39%

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
TOYOTA TOWN ACE上市滿月全台累積超過6,000張訂單，超越過去自家商用車ZACE、INNOVA的紀錄。和泰車提供
TOYOTA TOWN ACE上市滿月全台累積超過6,000張訂單，超越過去自家商用車ZACE、INNOVA的紀錄。和泰車提供

商用車市場競爭白熱化，和泰車（2207）代理的TOYOTA TOWN ACE銷售量狠掃國內商業車市場，上個月領牌631台，在國產輕型商用車的市占率已衝到39%，本月有機會再衝高，直逼國內商用車龍頭中華車（2204）的銷售第一寶座，全年銷售目標有望突破原預期1萬台的目標。

全新TOYOTA 「發財王牌TOWN ACE」於2月中旬正式上市後隨即獲得市場熱烈迴響，上市滿月全台累積超過6,000張訂單，超越過去自家商用車ZACE、INNOVA的紀錄，也成為目前台灣PICK UP輕型商用車的購車最佳選擇。

後疫情時代，生活、旅遊模式改變，不少人開始轉業小額創業，對於小型商用車的需求量爆增，和泰車針對TOYOTA TOWN ACE還推出各種創意行銷，近來幾支影片都是市場高點閱率，成為熱門討論議題，讓汽車界眼睛為之一亮，更吸引年輕消費者目光，銷售順利開出紅盤，全面朝向全年銷售目標1萬台挺進。

上市滿月累積訂單突破6千台，加碼搶攻市場商機，售後保固部分，TOWN ACE提供全車(不含貨床) 4年或12萬公里(以先到者為準)保固，以及貨床2年或5萬公里(以先到者為準)保固，連續準時定保還可延長至5年14萬公里保固，加上TOYOTA一貫高水準的顧客服務，以及全台高達153個服務據點數，保修品質及便利性兼具，的確是一大優勢。

另外，TOYOTA除延續汰舊換新優惠價45.1萬元起，即日起到4月底預訂TOWN ACE的車主，更加碼贈送價值5,000元的高清行車記錄器。

和泰車 車市

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