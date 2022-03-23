升息1碼、北市商辦稀缺 壽險業者也出現脫北潮

壽險業者也出現「脫北潮」！高力國際今（23）日指出，台北市商辦稀缺，加上央行宣布升息1碼，壽險業者投資不動產最低收益率門檻再拉高，從2.095%調高至2.345%，壽險業想在北市想買到符合條件的合適標的，困難度增高，投資佈局重心逐漸朝桃園、台中、新竹發展。

高力國際董事總經理劉學龍分析，過去五年保險公司在主要都會區商用不動產購置金額，近年除了2020年有南山人壽世貿三館地上權、富邦大南港土地、王朝酒店、全球人壽國泰營區等指標大案釋出，推升當年度保險公司在台北市投資金額逾千億外。

近年可滿足保險公司收益率要求之投資物件供給短缺，而產業發展成熟之台中、桃園、新竹，受惠產業對辦公室、倉儲物流需求穩健成長，以及較高的收益率，為較受保險公司青睞之重點布局區域。

高力國際資本市場及投資服務部資深執行董事黃正忠表示，台北市主要商圈信義、敦南、敦北，甚至內科等，基本上都已經接近飽和，甚至壽險也已經布局很深，「該買的、能買的」幾乎都買了，即便是內科辦公樓收益率已下探至3%以下、甚至不到2.5%，但因有產業匯聚效益、空置率低，只要有全棟辦公樓釋出，仍非常搶手。

目前台北市僅有北士科、南港算是商用不動產供給較大的區域，不過，北市科仍屬於開發初期階段，目前僅有華固建設推出的廠辦案，即便價格賣得漂亮，但該區域廠辦價格是否就因此而定錨，仍有待整體區域發展成熟才能論定。

至於南港方面，未來五年供給量大增，將會出現一段整理期，就看屆時市場供需的變化。

新北市則受惠北市辦公室與商用不動產外溢需求，尤其部分有捷運、道路交通，甚至公共建設匯聚的重劃區，不過，會選在新北市設立辦公室的產業多數有地緣關係或是特定需求。

黃正忠認為，台中市有產業加持，像是前一波台商回流，不少台商為求升級，將廠房與辦公室分開，甚至到台中七期買進辦公室，目的不外乎要把市場擴大，提升自身的產業價值，但是再往南，像是台南、高雄等南二都，單靠台積電話題，頂多帶動住宅買氣，對於商用不動產、辦公室的產業支撐力道稍為薄弱，因此，即便壽險業者想要脫北，仍會挑選有產業聚落加持的都會區作為投資不動產的優先考量條件。