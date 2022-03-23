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現金減資潮再起？短短一周內已四家宣布

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導

近期掀起一股「現金減資潮」，繼3月15日長榮（2603）宣布減資6成，國巨（2327）17日也公告董事會通過辦理現金減資20%，伺服器PCB廠金像電（2368）21日董事會通過將現金減資1成，好樂迪（9943）董事會昨（22）日通過現金減資案，減資比率15%，短短一周時間已有4家公司通過減資。

長榮15日董事會決議，擬現金減資六成，股東會同意後，最快第3季完成，每股將退回6元現金，加上每股將配息18元，合計今年股東每股可拿回24元。

國巨17日董事會通過辦理現金減資20%，擬配發現金股利每股10元，加上現金減資退還每股2元，股東每股可領回12元，換算隱含殖利率僅2%，盈餘配發率約21%，是2014年以來低點。

伺服器PCB廠金像電21日董事會通過將現金減資一成，每股退還股東1元現金，加上董事會已決議擬配發每股現金股利2.2元，股東每股可領到3.2元現金。

金像電指出，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款，減資總金額為5.64億元，預計減資比率為10％，減資後股本降為49.18億元。

好樂迪董事會昨（22）日通過現金減資案，現金減資2.2億元，減資比率15%，減資後股本為12.52億元。退還股東每股現金1.5元，加上將配發現金股利0.5元，股東合計每股可拿回2元。

減資 股東會

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