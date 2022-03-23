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和泰商用車發威 累積接單破6,000張

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
和泰車靠TOWN ACE重返小型商用車市場。和泰車／提供
和泰車靠TOWN ACE重返小型商用車市場。和泰車／提供

和泰車（2207）搶攻商用車市場奏效，全新TOYOTA TOWN ACE於2月中旬正式上市後隨即獲得市場熱烈迴響，上市滿月全台累積超過6,000張訂單，超越過去自家商用車ZACE、INNOVA的紀錄，成為目前台灣PICK UP輕型商用車的強將。

和泰車強調，全新TOWN ACE之所以能夠熱銷的原因歸功於在載重、空間、油耗表現、安全防護及後勤保固上都能滿足好頭家們的需求：最高載重960公斤，搭配最高2,445mm x 1,585mm的超大貨床面積，各行各業的貨品都能以超高效率承載；另搭載1.5升2NR-VE直列四缸汽油引擎，平均油耗在自排版本高達15.2km/L，手排版本也有著14.8km/L的油耗表現；安全配備除了全車系標配雙氣囊、智能煞車輔助、VSC車輛穩定系統、TRC循跡防滑系統外，頂規車型的TSS(Toyota Safety Sense)系統，提供PCS預警式防護、AHB智慧型遠光燈自動切換、LDA車道偏離警示、前車駛離提醒、踏板誤觸抑制系統，更能保障車主行車安全。

為進一步搶攻市場，並且回饋消費者對TOWN ACE耐心等候，TOYOTA除延續汰舊換新優惠價45.1萬元起，與專屬的零利率優惠專案註外，即日起到4月底預訂TOWN ACE的車主，更加碼贈送價值5,000元的行車紀錄器乙台作為交車禮。

和泰車 車市

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