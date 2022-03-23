布局新莊副都心14年買萬坪地 中悅首個豪宅案公開

桃園知名豪宅建商中悦機構看好新莊副都心房市，2009年即進場購地，布局14年，歷經新莊副都心房市起伏，今年正式進場推出第一個豪宅案「檀.悅」，個案22日對外公開，戶戶百坪，要價6字頭，總價約6500萬至8000萬元。

中悅機構旗下中森建設總經理翁茂槐表示，中悅過去十多年，已在副都心布局1.4萬坪土地，將在10年內推出8棟商辦、3棟豪宅大樓，總銷案量800億，複製過去在桃園南崁等地的造鎮經驗，打造副都心為國際級商業核心。

中悅「檀.悅」位於新莊區榮華路二段，正對國家電影中心，基地1442坪，為地上30層、地下3層SRC鋼骨大樓，共規劃104戶住家、2戶店面。一樓大廳挑高15米，公設規劃中庭花園、游泳池，健身房，瑜珈教室等。

中悅表示，基地位於新莊副都心中心商業區，法令規定建物必須有一半作為商業使用，因此區內建案包含一般事務所與住家，中悅個案因基地面積夠大，直接興建兩棟，一棟商辦、一棟住家大樓，讓住戶享有單純住家，房價也更具保值性。