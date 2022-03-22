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台康生技、台新藥聯手 強攻HER2乳癌抗體藥物複合體

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

台康生技（6589）與台新藥（6838）今（22）日共同宣布，雙方董事會已決議簽訂乳癌抗體藥物複合體TSY-0110（EG12043）授權合約。之後台新藥將分階段取得簽約金、里程碑款項共計3,000萬美元，台康生技取得TSY-0110 (EG12043)之分潤權利。

未來台康生與台新藥雙方均享TSY-0110研發成果衍生之相關收益。台康生因去年成功完成32.025億元的現金增資及50.325億元私募後，正在加速建構HER2陽性乳癌藥物相關產品研發，這次投資台新藥主導開發的TSY-0110（EG12043），後續將參與產品開發並取得其分潤權利，且擁有獨家提供主要原料EG12014之一的權利。

台康生技強調，這次與台新藥合作，後續依各階段條件完後支付3,000萬美元授權金，將依會計原則處理列為資產，將不會影響公司今年財報的盈利表現。

台新藥指出，TSY-0110是台新藥以羅氏藥廠現行上市、治療乳癌的原廠藥Kadcyla為目標，所開發的抗體藥物複合體（ADC）之生物相似藥。

Kadcyla是羅氏繼Herceptin（賀癌平）之後的又一個HER2陽性乳癌重磅藥物，以Herceptin的抗體為基礎、使用ADC技術，可使抗體搭載小分子藥物，達到靶向抑制與毒殺癌細胞的雙重治療目的。目前Kadcyla為HER2陽性乳癌之二線標準治療藥物，自2013年美國FDA核准上市後，2021年全球銷售額已經到達19.8億瑞士法郎（約21億美元），年增16%，後續成長力道相當亮眼。

台康生技與台新藥兩公司說明，TSY-0110目前的開發進度屬於全球前段開發者，由於ADC藥物開發技術門檻高，至今歐美仍未有其他同類的生物相似藥進入臨床階段。TSY-0110的臨床前研究及CMC資料，已於2021年進行歐洲藥品管理局（EMA）法規諮詢，也已獲得EMA的科學諮詢會議的正面肯定，這項產品預計今年底、明年初展開一期臨床。

台新 台康生技 乳癌

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