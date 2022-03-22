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俄烏戰事未停 朱志洋：友嘉集團即日起暫停對俄出貨

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導

俄烏戰爭打不停，全球前三大工具機集團友嘉集團總裁朱志洋今(22)日表示，俄烏戰爭開打後，考量社會觀感問題，集團自即日起對俄羅斯出貨暫時喊停。

朱志洋今天出席工商協進會舉辦的工商講座「未來產業發展之人才需求與政策設計」論壇，會後針對俄烏戰爭議題作了以上表示。

據了解，友嘉集團21日針對旗下各子公司發布內部通知，自今日起暫時停止對俄羅斯出貨。業界也不諱言，目前俄烏戰事持續，幾乎所有貨物都無法正常運輸。

朱志洋指出，雖然歐洲地區對出口至俄羅斯沒有限制，但考量「目前情況不合適出貨」，因此要求包括德國、義大利及瑞士等歐洲子公司，暫停對俄羅斯出貨。

朱志洋認為，不能說產品與國防安全無關，就出貨給俄羅斯，許多事並非商業行為能解釋，考量社會觀感及相關風險，在這個節骨眼並不適合為了公司業績去冒險。目前，出口俄羅斯約占友嘉集團整體營收的2%。

友嘉集團過去十多年來，靠著全球併購快速擴張事業版圖，除躋身全球前三大工具機集團，也是台灣工具機業年營收唯一突破500億元的集團。

友嘉集團今年也正式啟動台灣、海外工具機事業整併計畫，將分別設立控股公司，目標2024年在台灣及海外掛牌上市。

俄羅斯 友嘉 朱志洋

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