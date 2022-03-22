零售業加薪潮來了！不只好市多 寶雅、特力也加薪迎新血

零售業加薪潮來了，量販業龍頭好市多（COSTCO）宣布4月1日起全員加薪，全體員工每小時薪水調漲30元，漲幅最高達14%。超市龍頭全聯也表示，每年都會調薪，今年月薪平均調幅約4.5~6%，且將再招募2,000名員工，以及150名儲備幹部。

另外，美妝生活雜貨通路龍頭寶雅（5904）也表示，4月1日起全員平均調薪4%以上，績效好的員工可達8%以上，且門市今年含儲備幹部預計招募1000名正職人員。家居產業零售龍頭特力（2908）則表示，去年調薪幅度高於3%，今年7月將再進行年度薪資檢視，公司今年預計將招募至少100位新鮮人，起薪皆有40K以上。

寶雅人資管理處處長鄭智遠表示，公司為感謝員工在過去一年疫情之下，仍堅守崗位，希望能提供最溫暖的保障，因此以調薪激勵員工更佳的表現，預計4月1日起全員月薪平均調升4-8％，且門市今年含儲備幹部將招募千名正職人員。寶雅目前在全台有290間寶雅門市、35間寶家門市，今年也將持續展店，並將加速數位布局。

特力表示，每年皆持續提供優於產業一般水平的調薪幅度，即使這兩年面對疫情這樣的世紀挑戰，平均調薪幅度仍具高度競爭力。因應社區店持續拓增，及貿易事業需求旺盛，特力集團今年至少將招募300位以上人才加入。

特力屋社區店目前已在台開展社區店28家，2022年全台將會有超過40家門店，只要台灣疫情穩定，即有機會加快展店的速度。此外，特力預計將招募至少100位新鮮人，職缺中包含大型通路的儲備菁英及集團關鍵職務。

好市多人力資源暨行銷企劃部副總王友玫表示，好市多每三年就會檢視薪資架構，今年是加薪幅度最高的一年，去年因體恤員工疫情期間辛勞已有一波加薪，今年則希望提高士氣，因此再度調整薪資結構。好市多不論是正職或是兼職薪資皆以時薪計算，分為九個級距，每工作1040個小時，電腦就會自動調高一個級距。目前新人時薪起薪是213元，調薪後將來到243元，加薪的幅度達14%。

由於薪資福利好，王友玫表示，公司的流動率非常低，今年也沒有大型人力招募計畫。

全聯也表示，公司相當重視人才發展與培育，設有完整招募，聘用與留任管道，且薪資水準優於法規，門市兼職人員時薪平均較法規平均多1~3%，而正職人員平均多6%，且每年都會調薪，今年月薪平均調幅約4.5~6%，另有激勵獎金及各項福利，如優於勞基法的婚育照護84天，並提供獎勵生育補助每一胎5萬元。

此外，由於全聯規劃今年將展店40～50家，公司也積極進行人力補充，今年預計要招募2,000名員工外，並將於4月16日舉辦儲備幹部招募會，全台擴大號召150名儲備幹部，開出起薪3萬起，歡迎新鮮人，且工作地點可選擇居住地就近門市上班。