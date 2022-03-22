疫情下外送平台生意好 餐廳轉向雲端廚房發展

疫情大幅改變生活型態，外送平台成消費者日常與產業轉型的重要關鍵，全台最大即時外送平台 foodpanda公佈「疫後關鍵報告」，針對消費習慣轉變、店家營運模式、外送產業發展等三大面向進行剖析。值得關注的是，疫後外送需求並未隨著店家開放內用、疫情趨緩而減低，消費者健康意識更高，更建構起「安全庫存」消費習慣，習慣平日就事先採購常用食材及生活用品以備不時之需，且從美食到日用品均高度依賴外送平台。

foodpanda發現，餐飲業經營策略因疫情大幅調整，加入外送服務後，銷售型態更有彈性且能因應疫情變化作最佳調整。外送平台則在數位轉型、疫情催化的情況下，更朝向優化訂餐體驗、強化訂閱用戶服務內容等多面向積極發展。

foodpanda 觀察發現，解封後「健康餐點」的訂單量相較於疫情期間成長逾三成，深受消費者青睞，吸引更多店家加入販售健康餐點的行列；而與疫情前相比，上架外送平台的店家數成長逾四成。

另外，生鮮雜貨外送需求不減，冷凍食材囤貨數量更三級跳，平台發現，此生鮮雜貨訂單在三級警戒期間，相比疫情前成長超過六成，在解封後，生鮮雜貨訂單與疫情前相比仍有逾五成成長。在疫情期間人氣居高不下的生鮮雜貨品項為「冷凍食品類」，包含湯底、肉品、冷凍水餃等品項銷量為疫情前的三倍以上。

另外，foodpanda發現，pandapro 訂閱制、外帶自取雙雙倍數成長，pandapro訂閱制可以為重度使用者大幅節省開銷，而利用平台外帶自取服務將餐點帶回家享用的安心感是重點。

而疫後店家營運模式大翻轉，雲端餐廳蓬勃發展，數量成長近八成，三級封閉時衝擊餐廳轉變，業者選擇開設「雲端餐廳」以減少內用所需的場地、設備與外場人力成本，專注服務外送及外帶消費者。 foodpanda 指出，疫情後平台上以雲端餐廳形式開業的店家數量成長近八成，包含瓦城集團、Just Kitchen 等許多知名餐飲品牌亦加入「雲端戰場」。