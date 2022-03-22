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蔡總統與安倍晉三視訊30分鐘 談我入CPTPP及烏克蘭情勢

蔡總統、安倍晉三視訊對談 觸及CPTPP、烏克蘭等議題

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

總統府今（22）日表示，日華議員懇談會總會於台灣時間22日傍晚於日本東京舉辦年度大會，蔡總統受邀以視訊方式與日本前首相安倍晉三進行對談。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統與安倍前首相就台日友誼共同克服災難及共同抗疫、台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢，及確保自由開放印太戰略的和平穩定等各面向議題交換意見，雙方視訊對談時間將近30分鐘。

張惇涵表示，蔡總統感謝日華議員懇談會古屋圭司會長的邀請，並誠摯感謝安倍及現場與會的日本參眾議員長年對台灣的大力支持。

基於尊重主辦方，依照臺日雙方溝通，視訊內容預計將於明（23）日，由日華議員懇談會發布。我國駐日代表謝長廷亦於東京參與今日大會。

日本 視訊 總統府發言人

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