潘思亮呼籲政府 讓服務業開放補充外勞

工商協進會今（22）日舉行70周年慶前瞻論壇第2場活動，主題為「未來產業發展之人才需求與政策設計」。晶華酒店集團董事長潘思亮表示，人才將是台灣最嚴重的國安問題，他建議政府，應讓服務業比照製造業，開放補充外勞，如此台灣本地的人力資源才能往高、階級升級。

工商協進會今日舉行70周年慶前瞻論壇第2場活動，由副理事長、台隆企業集團董事長黃教漳主持，邀請中華經濟研究院副院長王健全以「未來產業發展之人才需求與政策設計」為題發表演講。王健全表示，美中科技戰不僅翻轉全球經濟秩序，也擾動台灣勞動力現況，台灣中長期應續恢復、擴大技職教育，使作業工程師和研發工程師有所區隔，解決「高階人力完全低用」問題。

潘思亮出席論壇時，在會前接受媒體訪問時表示，飯店是人力密集產業，人才將是台灣最嚴重的國安問題，不只經濟、商業層面，國防、教育各方面都有深刻影響。根據統計，台灣是全世界最缺人才之處，超過日本、韓國，達到負值1.5%，以服務、零售、餐飲來看，職缺比是7比1，無疑是最迫切的問題。

潘思亮表示，針對台灣的服務業，建議應該比照製造業，開放補充外勞，如此高中階本地人力資源才能往上升級。

潘思亮指出，台灣目前以防疫為重，觀光業所需要做的犧牲是OK的，隨著政府已慢慢開始開放國際商務簽證，這攸關台灣發展與成長，建議政府可以開始恢復疫情前部分國家的免簽措施，但來台仍須隔離，「等於把免簽和防疫脫鉤」，否則外國朋友申請簽證曠日費時。

針對台北六福萬怡酒店宣布4月18日起由防疫旅館回歸觀光旅館行列，潘思亮表示，「這是自然的」，因防疫旅館市場已慢慢不見；媒體追問旗下捷絲旅跟進與否，他則說，依照市場需求。