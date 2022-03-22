大高雄不動產公會改選 洪光佐當選新任理事

大高雄不動產開發公會今午在漢神巨蛋召開第12屆第1次會員大會，並改選第12屆理、監事，新任理事長 由現任副理事長洪光佐出線。大會也通過7個議案，包括建議高市都市發展局提高容積移轉，接受基地移入容積50％，可折繳代金移入容積。並放寬都市計畫容積移轉送出基地申請移轉容積時，可移轉至毗鄰主要計畫地區範圍內，以活絡土地使用。

大高雄不動產開發公會成立至今33周年，會員達780人，均是高雄舉足輕重的建築業翹楚，今午舉行會員大會，包括不動產開發公會理事長楊玉全，台灣省不動產開發公會聯合會理事長黃啟倫等縣市建築業龍頭均到場同賀。

大會改選理監事，由副理事長洪光佐獲選理事長，他說，為強化公會運作功能，公會將成立新世代委員會、建築法規政策、建築教育學苑、市場資訊、財稅、評議、公益暨公關、多元媒體、會務聯誼及夫人聯誼等十大委員會，分別由劉人豪、郭騰鴻、許承凱、蔡紹豪、黃寶娥、鄭福成、李正聰、李汪成、陳信安及李怡臻出任召集人，另設副召集人1人，再由經驗豐富的業界先進擔任督導，甚具世代傳承意味。

甫卸任的理事長林詠盛說，三年前他惶恐接任，所幸在歷屆理事長奠立的優良基礎下，不負期待。近年經歷中美貿易戰、新冠疫情等衝擊，台商資金回流，不動產一片欣欣向榮，即使現今面對政府打房，缺工、料物價上漲等壓力，仍未氣餒 。三年任內公會在爭取會員權利及法令突破上，展現具體成效，但有些仍無法如願，希望後續接棒者能繼續努力。

第12屆共選出45席理監事，當選名單：常務監事3席。當選名單，理事長上揚建設洪光佐、常務理事分別為祥傑建設吳斐琳、尊邑建設曹釗舜、國城建設洪嘉聰、欽勤建設呂萬卿、得邑建設洪聖泰、合心開發李正聰、新宿建設黃寶娥、皇苑建設郭士菁、安庭建設吳棋春、信誠建設陳信安。

理事為僑晉建設黃文弘、容誠開發郭騰鴻、豪鎂建設李昆昌、高盈建設陳麗如、三松堂建設鄭福成、健暉建設蔡德昌、歐美建設卓昱男、居興建設林育生、皇益建設王獻聰、三發地產楊題銓、金富陞建設吳國隆、侑城建設李汪成、晉有建設黃國哲、全聯建設蘇哲彥、澍陽建設陳開寶、松益發建設解雲松、漢神建設張世昌、泰緯建設盧鵬仁、伊喜建設王南焜、上誠開發蔡紹豪、匯安營造李怡臻、金築建設洪瑞堂。