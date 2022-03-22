建通越南廠擴大營業項目 提升營收與降低成本

建通（2460）今（22）日表示，旗下子公司「越南建通電子五金責任有限公司」申請生產原料增加從越南國內採購銅下料之擴大營業項目，業經平陽工業區管理局核准在案，未來除可大幅增加營收、降低成本外，亦可強化能源再生利用，進而增加循環經濟（Circular Economy）整體效應。

建通指出，由於銅下料於越南國內回收售價低廉，而出口亦需課徵22%高額出口稅率，故目前越南建通生產製程所產出的銅下料，皆自行回收熔煉再生利用，具有大幅降低生產成本的優勢，而本次業經平陽工業區管理局核准在案，增加越南國內採購銅下料的擴大營業項目，未來與越南當地銅製程廠商積極配合下，將可大幅增加營業收入、降低進料成本，並強化能源回收再生利用，進而增加循環經濟（Circular Economy）整體效應。

建通集團持續開展多元化「銅及銅合金」營業項目內容，搭配越南建通已自行研發量產的優化環保微無鉛銅，並在2021年6月9日以「GEM TERMINAL IND 建通-成功替換電器接觸元件的成功案例」受邀參加RoHS豁免利益相關者線上會議(數家大型工業協會代表、三菱材料等)，提交成功轉換案例，進一步實現建通集團落實綠色環保趨勢與積極推動ESG理念，本次擴大營業項目範圍將對本公司業務的發展具有積極且正面之意義與影響。