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影／寶高園區新廠辦進駐 新北副市長：佩服將員工視同家人
下月才將舉辦啟用典禮的新北市新店寶高智慧園區，今天下午舉行「新廠辦啟用典禮暨喬遷茶會」，在台成立25年、專營標籤條碼等設備的立象科技先行進駐。新北市副市長劉和然表示，佩服立象將員工視為家人、員工與老闆一起經營公司，讓公司成為員工第二個家。提及如同市長侯友宜所說的做實事精神。
首家進駐新店寶高智慧產業園區的立象科技，今辦理「新廠辦啟用典禮暨喬遷茶會」，預計投資2.18億元，規劃於園區建置。原立象公司即廠房分屬不同區域，公司為集研發、製造、業務及管理於一體，將辦公室及廠房皆搬遷至寶高園區，並於二月搬遷完成。
新北市副市長劉和然表示，寶高智慧產業園區自110年3月啟動招商，成功吸引鴻海精密、台灣國際航電Garmin、研揚科技、立象科技與美商太陽鳥等廠商進駐，目前廠辦單元進駐率已近95%。今辦理啟用典禮暨喬遷茶會的立象科技是第1家進駐啟用業者，對園區後續推動產業發展的進程具有里程碑代表意義。
經發局指出，立象科技致力研發及生產條碼標籤掃描器、列印機及數據集結器等產品，為台灣三大主要供應商之一，產品廣泛應用於零售業、工廠、醫療、食品、物流等，創立迄今已25年，品牌已行銷全球近100個國家。未來公司預計將投入2.18億元，以寶高園區逾千坪廠辦空間作為公司及廠房據點。
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