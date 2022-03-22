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智慧轉型創造低碳新生活 東元秀智慧社區五大解決方案

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

2022智慧城市展今（22）日開幕，東元（1504）集團召集東元電機、東元家電、東捷資訊（6697）、宅配通、安華機電、東訊（2321）等關係企業，共同參與盛大展出，推出智慧社區五大解決方案，包括智慧能源監控平台、智慧倉流管理、生鮮低溫智能自取櫃、智慧防疫宅及智慧好宅大平台等五大項目。

東元電機董事長邱純枝表示，低碳智慧社區，採用「智慧能源監控平台解決方案」，白天利用太陽能發電，多餘的電力則存入儲能系統，作為社區家戶夜間用電高峰時的備用電力，該系統包含監控系統和儲能系統兩部分，可以為各種形式的社區，甚至是工業大廠來量身製作。

邱純枝並表示，已在新北市一座既有的社區有相關實績，該座134戶的社區，使用解決方案之後，一年可以節碳14,658公斤。東元指出，「智慧能源監控平台解決方案」可遠端掌握即時運轉資訊與設備運作情形，有效降低管理成本，提升管理效率。儲能系統則提供一站式儲能解決方案，讓社區進入安全環保的綠電時代。

由東元電機、東捷資訊和宅配通合作，最新開發的智慧倉流管理解決方案，即將運用在桃園宅配通的倉儲中。這套解決方案運用了AI影像儲位辨識、動態派車、自動路徑規劃、儲位剩餘空間顯示等功能，以自動化、即時化、智慧化提升管理效能，進一步達到智慧物流的目的。

此外，東元倡議生鮮採購配送到社區的低溫智能櫃，由東元冷凍冷鏈技術提供最佳溫控，保持食材鮮度，社區的低溫智能櫃可減少無人收貨、或在家苦等的情形，省時省能，更省下了碳足跡，打造消費者與業者雙贏的商業模式。目前這套解決方案，東元已與物流業和零售業者積極規畫中，根據東元的初步估算，避免無人收貨所造成的二次配送，以及配送路線的最佳化，物流業者合計可減少45%以上的運輸碳排。

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