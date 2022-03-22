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家樂福出售將定案？ 統一：沒有聽說
台灣家樂福併購案有眉目？外媒報導，家樂福正就將其台灣業務的控股權出售給統一企業進行磋商，最快可能數週內有結果，但對此統一表示，「沒有聽說」。
台灣家樂福去年傳出售，除了遠東集團表態購買外，包含富邦媒、統一都是潛在買家，其中原本就持有台灣家樂福40%股權的統一更表示，「家務事、有優先權。」
但併購消息傳聞不斷，卻一直未定案，市場傳出，未有進展的原因在於家樂福開價太高，超過500億元的金額讓買家卻步因而破局。
而統一集團董事長羅智先日前被問及時表示，「家樂福就這麼回事，你們知道的跟我知道的差不多，對我們而言就是照著劇本走，時間到就知道。」但統一集團表示，對於外媒報導出售將定案，仍是沒有聽說。
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