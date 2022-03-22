儲備疫後會展能量 北市觀傳局加入國際協會聯盟

疫情雖持續影響會展產業復甦，但許多國際會展紛紛以混合型或實體舉辦方式重新登場。為做好疫後重啟的準備，台北市政府觀光傳播局繼去(2021)年加入「混合型活動城市聯盟」(Hybrid City Alliance)後，今(2022)年持續積極儲備會展能量，申請加入已超過百年歷史、長期致力於全球國際會議數據統計及研究的「國際協會聯盟」(Union of International Associations, 簡稱UIA)，並於3月14日正式成為全臺第一個加入的會員。

UIA是由1913年諾貝爾和平獎得主亨利·拉方丹( Henri La Fontaine)及資訊科學之父之一的保羅·奧特萊(Paul Otlet)於1907年成立，總部位於比利時布魯塞爾，為獨立、非營利、非政治和非政府性質的國際研究組織。該聯盟由聯合國授權發布關於全世界國際組織及會議活動最新、最全面、最可靠的資訊與研究成果，並透過培訓和交流支持其會員組織發展。

台灣過去和UIA接觸較少，導致該聯盟對臺灣資料蒐集不足，觀傳局積極與UIA聯繫並提供會展活動相關資料，提升本市國際曝光度及排名。

去年美國運通發表的「2022年全球會議和活動預測」首度將台北列為亞太地區排名第四之會議目的地，台北市此次再加入UIA，將有助於與國際交流及國際會議市場資訊的收集、研究與拓展，邁向成為亞洲MICE首選城市之目標。

此外，邊境仍有管制之際，北市觀傳局積極執行國內行銷，延續去年廣受歡迎結合MICE和休閒旅遊的秘境之旅，讓參與者體會MICE旅客的一天。今年鎖定圓山、劍潭及士林區域，推出全新秘境行程，搭捷運就可以輕鬆來個文化歷史饗宴。此次行程包括圓山飯店東密道及孔二小姐故居，並以2022台北燈節和士林夜市為結尾。秘境具有獨特性、故事性、可以展現在地特色，並且少為人知或國際間尚未大量曝光的特性，獲得廣大迴響、一致好評。

相較於全球多國近期實施大解封，台灣謹慎應對採取漸進式解封，北市觀傳局為提前規劃疫情解封後國際MICE旅客來台應對，特別邀請入境獎旅市場的龍頭旅行社、會議旅館業者、國際會議PCO、中央單位組成韌性專案小組，公私協力集思廣益，共同克服疫後新常態的挑戰，佈局市場重啟之策略。

UIA目前有4.2萬個國際協會會員，將從300個國家及地區蒐集到約7.4萬個國際組織的資料，每年發行國際組織年鑑(The Yearbook of International Organizations)，為會展產業界數一數二具有影響力的統計報告，包括全球國際會議國家和城市排名，各地區、國家和城市的會議市場份額占比，以及未來市場展望和趨勢。