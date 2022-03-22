振興券助攻下餐飲業僅賺2千萬 郭建盟爭取加碼高雄券

紙本振興五倍券只能使月至下月底，未領取金額還有100多億，不少縣市搶「晚鳥商機」。高雄市議員郭建盟指出，檢驗110年11月與12月高雄各服務業銷售額，百貨大賺35億，餐廳卻僅賺2千萬元，市府應衝最後一波餐廳、夜市券。市長陳其邁表示，疫情導致餐廳禁內用，開放後不少人「驚驚」，跟其他行業比較確實是相對不好，後續視狀況調整。

今日高市議會進行施政質詢，議員郭建盟分析指出，高雄券與夜市商圈券在去年10月後使用，依據110年11月與12月高雄各服務業銷售額發現，百貨業比前一年同期成長16.50％、增加收益35億，住宿旅店成長10.69％、增加4.35億，夜市券幫助小吃、攤販、飲料業銷售額成長5.96％，唯獨餐廳業銷售額成長0.23％，僅增2千萬，六都第6名。

郭說，一張券、兩樣情，餐廳1人消費額度難達500元，但是夜市券200換400倍數加碼太好康，短期搶走餐廳市場，此外經發局在餐廳的高雄券分配額度是否較少？建議市府加發高雄券，吸收125.6億5倍券餘額，並吸引中央再加碼1.3萬新生兒父母至高雄消費，再為高雄經濟衝一波。

陳其邁回應，餐廳發放的高雄券占三分之一，另因餐廳禁止內用，後來開放後仍有不少人「驚驚」，跟其他行業比較，相對不好；考量目前疫情可控，各行各業已經恢復正常生活，以旗津券為例，市府會根據不同狀況觀察調節。