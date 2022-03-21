國產新資產題材 南風村擁台南地王商圈

國產（2504）全台土地資產陸續浮出檯面，該公司21日表示，繼台北南港大型開發案後，下一個最看好的土地資產，是位在台南市東區的平實重劃區，國產在此擁有1,655坪土地，未來開發價值可達數百億元，將成為國產土地資產新的南霸天。

國產建材實業表示，國產全台擁有45.7萬坪土地，除了台北東區門戶軸心的「南港大型開發案」正將動工興建之外，位在台南市有「東區門戶」之稱的商圈上，國產擁有的「南風村」 綜合商場與其涵蓋的國賓影城，未來將成為相當具爆發力的資產。

國產目前全台自有的預拌混凝土廠址共22座，其中權值比較大且具有變現價值的土地資產至少有六座。台南市平實重劃區所在的1,655坪土地，是在1988年以極低的成本取得。針對平實重劃區，台南市政府曾於2019年標售其中一塊商業區抵費地，面積約3,657坪，來自台中的建設公司以每坪98.8萬元得標，總價共36億餘元，成為那次公開標售案件中的「地王」，該區發展前景被看好可見一斑。

國產指出，在大台南都市發展計畫中，東區向來被視為台南市的「入口門戶」，平實營區重劃區更是當紅發展區。在平實營區重劃區的正對面，國產擁有「南風村」綜合商場並包括國賓影城，是國產活化整建的自營商場，土地面積4,166平方公尺（約1,260坪），建築面積3,135.5平方公尺（約948坪），總樓地板面積1萬0,258.02平方公尺（約3,103坪）。

在南風村商場內，除了有國賓影城之外，另外還包括韓國第二大速食品牌MoM's TOUCH、黑浮咖啡、饗麻饗辣麻辣火鍋、全家便利商店等進駐，地段上屬平實營區生活圈。

國產指出，南風村未來所在的區域內，有規劃平實轉運站與商場，也是台南輕軌路網藍綠線交匯中心，可望串聯南紡購物中心，成為東區副都心暨商業娛樂新中心。

國產表示，受惠科技大廠進駐帶動消費，台南商場以黑馬之姿崛起，未來商場開發案至少有五座，其中平實轉運站BOT案，將成為台南市東區門戶重大建設。國產的南風村與國賓影城，與鄰近的南紡購物中心、平實轉運站，正好串聯成地王商圈金三角，可望成為台南商場一級戰區，搶攻休閒娛樂商機，加速國產建材集團資產活化營運獲利引擎，未來前景可期。